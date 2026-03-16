生三兒家變「男子宿舍」！　Terry、羅美玲結婚10年曝育兒甘苦

記者孟育民／台北報導

由蔡昌憲、米可白、呂世偉、邱立縈主持的公視台語台兒童節目《非常了不起》，每集由4位小學生組隊進行台語闖關挑戰。為慶祝開播四週年，本週三（18日）即將播出親子特別企劃，找來明星夫妻Terry江振愷、羅美玲和兩個兒子組成「男子宿舍」隊，要來踢館關主蔡昌憲設下的重重關卡贏得豐厚寶藏！

▲Terry難得帶著歌手太太羅美玲、10歲大兒子杰陽和6歲二兒子岱陽上節目 。（圖／公視台語台提供）

第一關「親子鬥搭考驗」測試家人默契，其中一題問到「最膽小的家庭成員是媽媽」時，竟然出現二對二平票。羅美玲自認膽小，但是老公Terry卻看見她為母則強的一面：「因為小孩很怕蟲，本來老婆很怕蟑螂，但是有一次在餵奶的時候看到有蟑螂，竟然就空手打蟑螂。」體貼觀察讓羅美玲相當動容。

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▲一家人共同闖關。（圖／公視台語台提供）

Terry、羅美玲結婚十年，陸續誕下大兒子和二兒子，2024年小兒子出生，4男1女的五人小家成為名符其實的「男子宿舍」。兩人在闖關時被考到一句俗語「一个囡仔較鬧熱三个大人（一個小孩比三個大人在一起還熱鬧）」，深知育兒辛苦的羅美玲不禁苦笑自嘲：「慘！我家有3個小孩，總共9個大人！」數學很好的蔡昌憲一旁打趣：「加你們總共11人，你家很熱鬧！」蔡昌憲的愛女小菜心也剛滿2歲，讓他不禁有感而發：「一個家庭如果有一個嬰兒出生，整個家庭氛圍都會不一樣！」

▲terry、羅美玲分享育兒甘苦 。（圖／公視台語台提供）



「男子宿舍」隊一路答題勢如破竹，卻在一題「假死鯪鯉張狗蟻（裝死穿山甲等螞蟻）」陷入苦戰，大兒子杰陽和爸媽的見解不同，兩人決定相信兒子，認為「就算答錯也是過程」，給足孩子無條件的信賴感。事後Terry大方分享育兒觀表示，因為兩人都很喜歡小孩，也堅持不用3C育兒，不管是學習、運動、旅遊都親力親為，花了大量時間陪伴孩子，並表示很慶幸夫妻倆是相同行業，更有同理心互相體諒、共同經營家庭，讓育兒不再是沉重的負擔。