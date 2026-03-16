連線／真人版香吉士玩命上陣！拒用替身「衝進C4炸藥陣」　告白魯夫：超愛他

記者蕭采薇／台北－洛杉磯連線報導

超人氣漫改影集《航海王》真人版第二季回歸！在劇中飾演「魯夫」的伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）與「香吉士」塔茲史卡勒（Taz Skylar）日前接受台灣媒體越洋視訊聯訪。

▲《航海王》「魯夫」伊納基戈多伊、「香吉士」塔茲史卡勒，接受台灣媒體越洋視訊聯訪。（圖／Netflix提供）

隨著劇情的推進，草帽一行人迎來了更艱鉅的挑戰與更龐大的動作場面。向來堅持親自上陣的塔茲史卡勒，這次更是「玩命」挑戰穿越C4炸藥爆破陣，驚險的拍攝過程讓他如今回想起來仍心有餘悸；而伊納基戈多伊則是分享了對戰斯摩格時的爆笑幕後，展現了兩人戲裡戲外都超討喜的獨特魅力。

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香吉士告白魯夫「超愛他」！革命情感見證真面目

談起從第一季至今建立起的深厚友誼，塔茲史卡勒毫不掩飾對伊納基戈多伊的喜愛，甚至開玩笑說自己對他有著「最大的男人迷戀（Man crush）」。塔茲坦言，一開始大家被湊在一起時，確實能感受到一股「必須趕快混熟」的刻意壓力，氣氛甚至有點尷尬。

▲《航海王》真人版影集第二季一上線，就在全球掀起討論浪潮。（圖／Netflix提供）

但隨著拍攝過程中的極度疲憊、高壓與受傷，所有人最初戴上的面具與防備都隨之瓦解。「在面臨巨大壓力時，反而能看到他身上綻放出更美好的一面，這也是我真正愛上他的原因。」塔茲感性表示，在演藝圈能交到在殺青後還願意跨國相聚的知心好友非常難得，能擁有伊納基這樣的朋友絕對是種福氣。

香吉士拒用替身！搏命衝進C4炸藥陣：沒有退路

向來堅持親自完成特技動作的塔茲史卡勒，在第二季面臨了前所未有的生死考驗。他透露，預告中一場香吉士遭到機關槍掃射、必須在爆破中狂奔的戲碼，原本導演堅持要用替身，但在他不斷爭取下，終於獲得了「僅此一次」的實拍機會。

▲《航海王》塔茲史卡勒飾演香吉士，拒用替身搏命衝進炸藥陣。（圖／Netflix提供）

這場戲必須在泥土中埋設真實的C4炸藥，當塔茲獨自走到起跑點時，他坦言瞬間意識到自己可能「貪嚼不爛」，但已經沒有退路。原本設定炸藥會在他身後依序引爆，沒想到正式開拍時竟「同時爆炸」！

他回憶起當時的驚悚瞬間：「如果我沒繼續跑、或是被絆倒，我就會陷入一陣真實的C4連環爆破中。」最終他憑藉本能衝破煙霧，甚至直接撞斷了佈景柱子才停下來，堪稱是用生命在完成拍攝。

魯夫對戰斯摩格超鬧！「自帶機關槍音效」神還原動畫

相較於香吉士的驚心動魄，伊納基戈多伊分享的幕後花絮則充滿了爆笑的動漫魂。在與海軍斯摩格對戰的重頭戲中，伊納基特別回顧了動畫版，發現魯夫在使出「橡膠機關槍」時，嘴裡竟然真的會發出「噠噠噠噠噠」的機關槍擬聲詞。

▲《航海王》伊納基戈多伊飾演魯夫，神還原動漫角色。（圖／Netflix提供）

覺得這設定實在太搞笑的他，竟在實拍時一邊揮拳、一邊自己配上音效！「我真的在空中揮拳並發出這些聲音，而且他們竟然把它保留在正片裡了！」而塔茲也加碼爆料，同一天晚上為了趕避雨的拍攝進度，他在沒有防護墊的情況下，硬生生在地上滑行並猛烈撞擊牆壁，連拍了三次才過關，觀眾在螢幕上看到他氣喘吁吁的模樣，完全是他真實被「撞到沒氣」的真實反應。