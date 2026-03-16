陸劇男神醫院急診實習！　目睹「救護車載患者搶救」真實反應曝光

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記者黃庠棻／台北報導

八大戲劇台16日首播醫療職人劇《手術直播間》，以演出陸劇《三分野》、《我的人間煙火》等廣為人知的張彬彬所主演，他在本片中詮釋醫術高超、性格冷靜穩重的醫生，因為劇中有非常多的專業術語需要理解和背誦，讓先前喜歡玩遊戲的他打趣說「醫療台詞讓我沒機會打遊戲！」

▲《手術直播間》由張彬彬、代旭主演。（圖／八大提供）

▲《手術直播間》由張彬彬、代旭主演。（圖／八大提供）

張彬彬自曝拍戲期間，房內貼滿了寫著台詞的便條紙，甚至洗頭的時候還會看著台詞背一遍「反正有機會的時候，一定要讓自己看到！」和張彬彬有多場對手戲的代旭透露，先前看過對方的作品，原本以為張彬彬應該是一個不怎麼愛說話，比較冷面的一個人，但在經過拍戲前的實習訓練，以及拍攝期長時間的相處，兩人不僅一拍即合，甚至每天黏在一塊，聊天的話題也從戲裡慢慢地延伸到戲外。

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▲《手術直播間》由張彬彬、代旭主演。（圖／八大提供）

▲《手術直播間》由張彬彬、代旭主演。（圖／八大提供）

熟悉之後，代旭覺得張彬彬跟螢幕上的形象有些反差，他笑說「我覺得他比較厲害的一點，是私下真的很活潑，與平時在戲裡塑造了很多比較穩重的角色，反差頗大！」

張彬彬分享在開拍前特地去醫院學習觀摩，讓他印象最深刻的是，當時他們在急診科學習醫療過程的時候，有一輛救護車載著事故的患者過來搶救，親身感受到醫護人員的搶救節奏，見證一條生命被拯救，以及家屬對醫生的真實感謝。

▲《手術直播間》由張彬彬、代旭主演。（圖／八大提供）

▲《手術直播間》由張彬彬、代旭主演。（圖／八大提供）

此景令張彬彬有感而發「我們拍戲的過程中，也用到了這樣的情感，所以提前觀摩，提前去體會，對拍戲本身是很有幫助的。」《手術直播間》描述天才醫生「鄭仁」（張彬彬飾）為了查明十多年前的一場「冤案」，來到海城醫院，意外與玩世不恭的急救科主任「蘇雲」（代旭飾）從一開始的磁場不合，到共同解決了各種疑難雜症。該劇16日起每週一至五晚間十點在八大戲劇台全台首播。

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手術直播間張彬彬代旭

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