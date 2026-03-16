快訊／沈玉琳宣布出院！　住院7個月「曬檢測報告書」治療成功

記者陳芊秀／綜合報導

主持人沈玉琳16日透過社群平台發文宣布今天出院！他經歷長達7個月的住院治療與5次艱辛療程，曬出最新檢測報告，分享已經治療成功的好消息。

關鍵報告出爐：已檢測不到致病基因



沈玉琳在文中坦言，這 7 個月來經歷了種種不為人知的辛苦與心理折磨，支撐他走下去的唯一希望，就是那張能決定命運的檢測報告。稍早，報告結果顯示：「NPM1 mutant is not detected（檢測不到 NPM1 致病突變基因）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈玉琳親自解釋，NPM1 就是導致他罹患血癌的關鍵突變基因，而這句簡單的英文檢測結果，標誌著醫療上的巨大勝利。他激動地表示：「這句話代表治療成功了！」

點名感謝「救命恩人」



回首抗癌之路，沈玉琳展現了極大的謙卑與感激，特別點名感謝一路守護他的醫療團隊。他也向一路細心相伴的護理團隊致敬，並強調那些在他患病期間給予祝福與關心的貴人朋友，他將「永遠不會忘記」。最後他正式宣告：「今天我正式出院了。」

【沈玉琳全文】

住院七個月，經歷5次療程，種種辛苦，期待的就是這張檢測報告。

NPM1 mutant is not detected.

NPM1就是我的致病突變基因，這句話就是已經檢測不到NPM1致病突變基因，代表治療成功了。

謝謝緊急將我送醫的楊聰才醫師，謝謝我在加護病房進行初步治療的三總黃子權醫師，謝謝我的主要治療醫師台大侯信安教授，以及一路細心相伴的護理團隊，當然，所有關心祝福我的貴人朋友我是永遠不會忘記的。

今天我正式出院了。