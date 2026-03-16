奧斯卡／麥可B喬丹激動封影帝！　潔西伯克利奪影后告白老公：想生兩萬個

記者蕭采薇／綜合報導

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮圓滿落幕，由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》狂掃6項大獎，成為本屆最大贏家；而賽前以16項提名刷新奧斯卡影史紀錄的《罪人》則順利抱回4項大獎。

▲第98屆奧斯卡，備受矚目的影帝后寶座，分別由《罪人》麥可B喬丹與《哈姆奈特》潔西伯克利拿下。（圖／路透社）

備受矚目的影帝后寶座，分別由麥可B喬丹與潔西伯克利拿下。而原本呼聲極高的「甜茶」提摩西夏勒梅，卻因近期的失言風波慘遭滑鐵盧，被網友狂酸根本是「在10天內搞飛自己的小金人」。

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《一戰再戰》奪6獎大贏家！李奧納多坐整晚終登台

《一戰再戰》在本屆奧斯卡大放異彩，不僅奪下今年首度增設的「最佳選角獎」，更一舉拿下最大獎「最佳影片」，以6座小金人傲視群雄。其中，以該片入圍本屆影帝的好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐，雖然在男主角獎項中鎩羽而歸，在台下苦坐了一整晚，但最後終於在頒發「最佳影片」時，與劇組人員一同風光走上台領獎，共享這份至高無上的榮耀。

▲《一戰再戰》狂掃6項大獎，成為本屆奧斯卡最大贏家。（圖／路透社）

《罪人》破入圍紀錄最終奪4獎！麥可B喬丹激動封帝

由瑞恩庫格勒自編自導的《罪人》賽前以16項入圍打破奧斯卡影史單部電影提名紀錄，最終抱回最佳原創劇本（瑞恩庫格勒）、最佳原創配樂、最佳攝影（奧特姆杜拉爾德阿卡帕成為該獎項首位女性得主）以及最佳男主角等4項大獎。

▲麥可B喬丹以《罪人》拿下第98屆奧斯卡影帝。（圖／路透社）

39歲的麥可B喬丹首度奪下奧斯卡影帝寶座，當聽到自己的名字時，他神情激動地上台，獲得全場起立鼓掌。他在台上特別感謝遠從迦納飛來參加典禮的父母及手足，同時也向導演瑞恩庫格勒致敬，大讚對方是個了不起的人，能與之合作是畢生的榮幸。

10天搞飛小金人！甜茶失言惹眾怒「台下乾笑」

相較於麥可B喬丹的風光，原本以《橫衝直闖》奪冠呼聲極高的「甜茶」提摩西夏勒梅則顯得落寞許多。他今年1月才剛以同部片拿下第83屆金球獎「音樂及喜劇類最佳男主角」，本是奪獎大熱門，卻因近期針對芭蕾舞與歌劇的失言風波引發巨大爭議，不僅遭到藝文界全面抵制，甚至連好萊塢影星也發聲撻伐。

▲提摩西夏勒梅原本是本屆得獎熱門人選，近期卻因失言超炎上，連去奧斯卡除了被酸，就沒有什麼鏡頭了。（圖／翻攝自Disney+）

當晚他雖然出席典禮，但除了在開場被主持人當面狂酸、只能在台下尷尬陪笑之外，整場典禮幾乎沒有什麼鏡頭，讓網友忍不住感嘆昔日寵兒竟落得如此下場，不過他也帶著女友凱莉珍娜出席，有佳人在一旁，想必也不至於太失意。

首位愛爾蘭影后！潔西伯克利告白老公「想生兩萬個」

最佳女主角方面，毫無懸念由演出《哈姆奈特》的潔西伯克利奪下，她也寫下歷史成為奧斯卡首位愛爾蘭籍影后。她在台上幽默表示全家人都來到了現場，因為「愛爾蘭幫他們買了機票」，並感謝父母教導她勇敢作夢。

▲潔西伯克利j以《哈姆奈特》拿下第98屆奧斯卡影后，也是奧斯卡第一個愛爾蘭出身的影后。（圖／路透社）

除了感謝華裔導演趙婷，她更對著台下激動落淚的老公深情告白，大讚對方是最棒的爸爸與最好的朋友，甚至笑喊「我想跟你再生兩萬個小孩」。由於適逢英國的母親節，她也感性地將這座獎項獻給所有母親，為充滿話題的典禮增添了滿滿的溫馨氣氛。