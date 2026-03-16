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WBC日本敗戰爆Netflix退訂潮！網列「看完再解約片單」熱門榜大變

記者陳芊秀／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）日本隊8強戰以5比8不敵委內瑞拉，國家隊史上第6次參賽卻首度無緣晉級4強。而球賽在日本由Netflix砸下150億日圓取得獨家轉播權，電視頻道看不到，日本止步8強後，引發當地退訂潮，同時還有人推薦「解約前必看片單」，因此當地熱門排行出現驚人變化。

▲▼WBC日本敗戰爆Netflix退訂潮！網列「看完再解約片單」。（圖／翻攝自X）

▲世界棒球經典賽日本隊止步8強，日網爆Netflix退訂潮，更登上X流行趨勢話題。（圖／翻攝自X）

電視不能看WBC！50%日本人：沒問題

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據日媒《朝日新聞》於3月14、15兩天進行的全國電話民意調查顯示，針對WBC由串流付費獨家轉播一事，認為「有問題」的回答占44%，回答「沒有問題」的占50%，以年齡層來看，40歲以下族群約為2至3成回答「有問題」，60歲以上族群則超過5成。63歲電視評論員玉川徹16日在晨間節目串流轉播WBC一事，坦言這次WBC幾乎沒怎麼看，「因為沒有在電視播出」。

150億怎回收？未來半年關鍵期

評論員玉川徹引述《日經新聞》報導，日本Netflix因為獨家轉播WBC賽事，大約增加了300萬人左右的訂閱觀看，推測可以帶來約30億日圓的增收。「如果這樣的狀況持續半年，應該就能回收150億日圓的轉播權費用」。也就是說，關鍵正是能否讓收視戶訂閱撐過半年。

Netflix退訂成關鍵字

隨著日本隊敗北，不少球迷心碎宣布退訂，「解約」相關話題迅速在X上登上熱搜。這波討論串中，也有網友表示：「WBC結束前還是可以正常觀看啊」、「準決賽和決賽其實超精彩」、「還有很多想看的動畫」等聲音。推薦其他作品的貼文也成為討論焦點。

日網熱推！解約前必看片單

日網不斷有人列出「解約前必看片單」。結果這波推薦風潮下，讓兩年前（2024）的影集《地面師》、草彅剛去年（2025）主演的電影《新幹線驚爆倒數》意外重回熱門榜。緊接著16日至18日WBC決賽也將持續轉播，且日本Netflix也宣布4月2日要上線《九條的大罪》、 4月27日上線《地獄占星師》，也是罕見一個月連上兩部獨播新劇。被外界視為豪賭的獨家轉播策略，最終會虧損還是讓串流收視戶呈現正成長，未來半年將是關鍵期。

▲▼日網列出解約Netflix前必看片單。（圖／翻攝自X）

▲▼日網列出解約Netflix前必看片單。（圖／翻攝自X）

▲日網輪番有人列出解約Netflix前必看片單。（圖／翻攝自X）

▲▼WBC日本敗戰爆Netflix退訂潮！網列「看完再解約片單」。（圖／翻攝自X）

▲▼WBC日本敗戰爆Netflix退訂潮！網列「看完再解約片單」。（圖／翻攝自X）

▲▼WBC日本敗戰爆Netflix退訂潮！網列「看完再解約片單」。（圖／翻攝自X）

▲▼WBC日本敗戰爆Netflix退訂潮！網列「看完再解約片單」。（圖／翻攝自X）

▲日網列「看完再解約片單」，結果《地面師》、《新幹線驚爆倒數》重回日本Netflix熱門榜。（圖／翻攝自X）

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WBC日本隊Netflix退訂潮

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