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寫下紀錄！《Kpop 獵魔女團》神曲奪奧斯卡　李奧納多、艾瑪史東台下揮手燈

記者蕭采薇／綜合報導

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮驚喜不斷，最強韓流直接席捲好萊塢最高殿堂！話題動畫神作《Kpop 獵魔女團》（K-Pop: Demon Hunters）不僅在本屆奧斯卡大放異彩，更將K-Pop演唱會的超嗨氛圍原汁原味搬上舞台，更破天荒創造歷史，以《Golden》成為奧斯卡史上第一首獲得最佳原創歌曲的Kpop作品。

▲《Golden》成為奧斯卡史上第一手獲得最佳原創歌曲的Kpop作品。（圖／路透社）

▲《Golden》成為奧斯卡史上第一首，獲得最佳原創歌曲的Kpop作品。（圖／路透社）

幕後配音歌手EJAE、AUDREY NUNA與REI AMI霸氣登台飆唱，不僅將片中的帥氣男團「Saja Boys」具象化，更巧妙將韓國傳統的「韓服」文化融入演出中。最讓人驚喜的是，鏡頭一轉，台下的好萊塢超一線巨星艾瑪史東（Emma Stone）與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）竟然也化身超級迷妹迷弟，跟著節奏興奮揮手燈，超衝擊的神仙畫面立刻在網路上掀起暴動。

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▲《Kpop 獵魔女團》登奧斯卡舞台。（圖／翻攝自disney+）

▲《Kpop 獵魔女團》登奧斯卡舞台。（圖／翻攝自disney+）

強勢擊敗《動物方城市2》！超狂奪獎氣勢無人能擋

除了帶來震撼全場的神級表演，《Kpop 獵魔女團》更在今晚迎來了屬於她們的榮耀時刻！該片強勢奪下奧斯卡「最佳動畫長片」大獎，一舉擊敗了全球熱賣的迪士尼強檔《動物方城市2》等超強勁敵。

▲《Kpop 獵魔女團》登奧斯卡舞台。（圖／翻攝自disney+）

▲《Kpop 獵魔女團》登奧斯卡舞台。（圖／翻攝自disney+）

事實上，作為Netflix有史以來觀看次數最高的電影，這部作品的奪獎氣勢早已無人能擋，在此之前便已橫掃金球獎、評論家選擇獎、美國製片人公會獎（PGA），甚至狂攬素有「動畫界奧斯卡」之稱的安妮獎十項大獎，抱回小金人可說是實至名歸。

▲《Kpop 獵魔女團》登奧斯卡舞台。（圖／翻攝自disney+）

▲《Kpop 獵魔女團》登奧斯卡舞台。（圖／翻攝自disney+）

寫下亞裔女性影人歷史！導演激動淚崩：獻給全世界的韓國人

這座小金人不僅肯定了作品的極致娛樂性，更創下了重要的歷史里程碑。該片由導演麥姬康（Maggie Kang）、克里斯艾波漢（Chris Appelhans）共同執導，並由蜜雪兒王（Michelle L.M. Wong）擔任製片。憑藉這次勝利，麥姬康與蜜雪兒王正式寫下歷史，成為奧斯卡史上首位在最佳動畫長片類別中獲獎的亞裔女性影人。

▲《Kpop 獵魔女團》拿下第98屆奧斯卡「最佳動畫片」。（圖／路透）

▲《Kpop 獵魔女團》拿下第98屆奧斯卡「最佳動畫片」，導演Maggie Kang和Chris Appelhans及監製Michelle L.M. Wong興奮領獎。（圖／路透）

導演麥姬康在上台領獎時難掩激動情緒，發表了極具感染力的感言。她哽咽地表示：「感謝美國影藝學院，感謝所有把我們送到這裡的粉絲，也感謝那些和我長得一樣、有著相同面貌的你們。」

她更在台上激動淚崩吐露真心話：「我很抱歉，讓我們等了這麼久，才終於在這樣的電影裡看見自己。但現在它就在這裡，這意味著我們的下一代不需要再苦苦期盼。這是獻給韓國，以及世界各地韓國人的榮耀！」這番真摯動人的致詞，再度讓全場爆出如雷的掌聲。

▲《Kpop 獵魔女團》登奧斯卡舞台。（圖／翻攝自disney+）

▲▼《Kpop 獵魔女團》登奧斯卡舞台，艾瑪史東和李奧納多在台下揮手燈。（圖／翻攝自disney+）

▲《Kpop 獵魔女團》登奧斯卡舞台。（圖／翻攝自disney+）

 

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