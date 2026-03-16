陸劇2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」閨蜜情生變原因曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸狗仔「劉大錘」驚爆兩大陸劇女星白鹿與虞書欣「絕交」，引發外界關注。過去兩人給大眾「神仙友誼」印象，但狗仔聲稱兩人因資源競爭淪為對手。

▲狗仔爆白鹿、虞書欣絕交。（圖／翻攝自微博）

據狗仔爆料，白鹿與虞書欣以前關係很好，錄綜藝節目時還公開打電話給對方，但隨後兩人成為競爭對手，「資源上會有競爭，就沒法在一起玩了」。狗仔更引述圈內人說的，指白鹿在活動中提出「不想跟虞書欣排在一起」，不想跟對方前後走紅毯，消息傳回虞書欣耳中後，對方還特地託人去詢問對方「為什麼要這樣？」，兩人關係疑似降至冰點。然而爆料內容沒有具體的證據，雙方粉絲為藝人強調「兩人都是很好的朋友，別搞」。

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▲狗仔轉述圈內人聲稱白鹿不理虞書欣，活動拒絕排一起。（圖／翻攝自微博）

事實上，白鹿2022年在陸綜《奔跑吧》節目環節中，曾公開打電話給虞書欣，當時還親密喊對方「寶貝」。她也在另一個節目談及友誼觀，直言自己最好的好友是工作人員，接著感性說道：「我真心地認為，就是交心的朋友，沒有必要那麼多。但是付出真心永遠是沒錯的，就問心無愧就好。我覺得我這段時間，我把你當成真的朋友去對待，我是付出真心了。你如何對我，那是緣分的事情。好好做人很重要。」大陸網友紛紛將這段影片解讀是白鹿對友情的解讀。

▲白鹿曾在陸綜公開打電話給虞書欣，兩人多年來給大眾交情很好的印象。（圖／翻攝自微博）

▲白鹿曾在節目談友誼觀，一番話再度被挖出。（圖／翻攝自微博）