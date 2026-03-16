奧斯卡／芭芭拉史翠珊「退隱重返舞台」破例開金嗓！　追憶勞勃瑞福逼哭全場

記者蕭采薇／綜合報導

第98屆奧斯卡頒獎典禮上迎來了最催淚的瞬間！自2017年巡迴演唱會結束後便實質隱退的傳奇天后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand），為了致敬去年9月以89歲高齡辭世的好萊塢巨星勞勃瑞福（Robert Redford），破例重返舞台開金嗓。

▲已經退隱的芭芭拉史翠珊，為致敬老友－好萊塢巨星勞勃瑞福，難得登台開金嗓。（圖／路透社）

她過去曾坦言現場演唱會讓她感到極度恐懼，但這次為了昔日摯友，她獻唱了兩人於1973年合作的經典浪漫電影《往日情懷》（The Way We Were）主題曲，短短40秒的演出與三分半鐘的感人致詞，讓全場起立致敬，無數影人熱淚盈眶。

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勞勃瑞福嫌角色沒骨氣拒演！芭芭拉史翠珊揭密選角內幕

在動人的獻唱前，芭芭拉史翠珊發表了一段長達三分半鐘的致詞。她回憶起當年《往日情懷》的拍攝點滴，透露自己讀完初稿劇本後，認定男主角非勞勃瑞福莫屬，但他一開始卻因為覺得該角色「沒有骨氣、毫無立場」而拒絕演出。

芭芭拉笑稱勞勃瑞福當時的判斷完全正確，直到劇本修改了無數次後，他才終於點頭答應。兩人不僅在銀幕上激盪出精彩火花，這部電影更深刻反映了40年代末至50年代初，人們互相告密、被迫宣誓效忠的黑暗歷史，至今仍具有強烈的社會共鳴。

▲第98屆奧斯卡，芭芭拉史翠珊致敬好友勞勃瑞福。（圖／路透社）

戲外超有Guts！日舞影展提拔無數新銳

相較於電影中軟弱的角色，芭芭拉史翠珊大讚勞勃瑞福在戲外是個真正有骨氣的人。她形容對方是一位「開創自己道路的知識份子牛仔」，不僅勇敢挺身捍衛新聞自由與環境保護，更創立了日舞影展（Sundance Institute），大力提拔新銳創作者，當晚入圍奧斯卡的人才中就有不少是受惠於他。勞勃瑞福不僅是一位思想前衛大膽的創作者，更憑藉實力奪下過奧斯卡最佳導演殊榮。芭芭拉感性表示，儘管老友總愛調侃她，但她現在比任何時候都還要想念他。

最後通話遺言惹鼻酸！一句「我愛妳，芭布絲」成絕響

談起兩人私下的深厚交情，芭芭拉史翠珊分享了一個令人鼻酸的小故事。勞勃瑞福生前總愛戲稱她為「芭布絲」（Babs），雖然芭芭拉總會嬌嗔抗議自己長得一點都不像芭布絲，但對方呼喚她的語氣總能逗她開心。

多年後，兩人在最後一次通電話聊著政治與藝術時，勞勃瑞福在掛斷前溫柔地對她說：「芭布絲，我深深愛著妳，而且永遠都會。」

這句深情的告白成了絕響。而在芭芭拉寫給摯友的最後一封信中，她也首度放下了堅持，署名寫道：「我也愛你，芭布絲敬上。」這段跨越半世紀的真摯情誼，隨著經典名曲的旋律，永遠留存在影迷心中。