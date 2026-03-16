奧斯卡完整名單／《一戰再戰》抱走最佳影片！　李奧納多「坐整晚」終於上台

記者蕭采薇／綜合報導

第98屆奧斯卡於台灣時間16日一早舉行，由康納歐布萊恩（Conan O’Brien）再次挑大樑主持。入圍大贏家《一戰再戰》最終也不負眾望獲得最佳影片。影帝則由同樣是入圍大熱門的電影《罪人》的麥可B喬丹拿下，影后則是潔西伯克利以華裔導演趙婷的新片《哈姆奈特》獲得。

【第98屆奧斯卡金像獎 得獎名單】

★最佳女配角 (Actress in a Supporting Role)



《凶器》艾美麥迪根（Amy Madigan）

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▲《凶器》艾美麥迪根獲得第98屆奧斯卡「最佳女配角」。（圖／路透）

★最佳動畫長片 (Animated Feature)

《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）

▲《Kpop 獵魔女團》剛宣布製作續集，如今也迎來奧斯卡的好成績。（圖／劇照）

▲《Kpop 獵魔女團》拿下第98屆奧斯卡「最佳動畫片」，導演Maggie Kang和Chris Appelhans及監製Michelle L.M. Wong興奮領獎。（圖／路透）

★最佳動畫短片 (Animated Short)

《珍珠的眼淚》（The Girl Who Cried Pearls）

★最佳服裝設計 (Costume Design)

《科學怪人》（Frankenstein）

▲凱特霍利以《科學怪人》拿下第98屆奧斯卡「最佳服裝設計」。（圖／路透）

★最佳妝髮設計 (Makeup and Hairstyling)



《科學怪人》（Frankenstein）



★最佳選角指導 (Achievement in Casting)

《一戰再戰》卡桑德拉·庫魯昆迪斯（Cassandra Kulukundis）

★最佳實景短片 (Live Action Short)

《歌手》（The Singers）

《兩人交換唾液》（Two People Exchanging Saliva） 並列獲獎

★最佳男配角 (Actor in a Supporting Role)

《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）

▲第98屆奧斯卡「最佳男配角」，頒給未能到場的西恩潘。（圖／翻攝自disney+）

★最佳改編劇本

《一戰再戰》（One Battle After Another）

保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

★最佳原創劇本 (Original Screenplay)

《罪人》（Sinners）

瑞恩庫格勒（Ryan Coogler）

▲瑞恩庫格勒以《罪人》獲得第98屆奧斯卡最佳原創劇本。（圖／路透社）

★最佳美術設計 (Production Design)

《科學怪人》（Frankenstein）

★最佳視覺效果 (Visual Effects)

《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）

★最佳紀錄短片 (Documentary Short)

《空房間》（All The Empty Rooms）

★最佳紀錄長片 (Documentary Feature Film）

《無名小卒對抗普丁》（Mr Nobody Against Putin）

★最佳原創配樂 (Original Score)

《罪人》（Sinners）

▲《罪人》是本屆入圍大熱門。（圖／華納提供）

★最佳音效 (Sound)

《F1》

▲布萊德彼特演出《F1電影》，在全球都創下票房佳績。（圖／華納提供）

★最佳剪輯 (Film Editing)

《一戰再戰》

★最佳攝影 (Cinematography)

《罪人》（Sinners）

★最佳國際影片 (International Feature)

《情感的價值》（Sentimental Value）

★最佳原創歌曲 (Original Song)

《Golden》——《Kpop 獵魔女團》

★最佳導演 (Achievement in Directing)

《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

★最佳男主角 (Actor in a Leading Role)

《罪人》麥可B喬丹（Michael B. Jordan）

▲麥可B喬丹以《罪人》拿下第98屆奧斯卡影帝。（圖／路透社）

★最佳女主角 (Actress in a Leading Role)

《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）

▲ 潔西伯克利j以《哈姆奈特》拿下奧斯卡影后。（圖／翻攝自disney+）

★最佳影片 (Best Picture)

《一戰再戰》（One Battle After Another）

▲《一戰再戰》拿下第98屆奧斯卡最佳影片。（圖／翻攝自disney+）