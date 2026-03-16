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單親媽網紅認「當過小三」　公開道歉嘆：長期孤獨讓自己變衝動

第三者說抱歉／單親媽網紅認「當過小三」　公開道歉嘆：長期孤獨讓自己變衝動

▲饅頭媽林榆芯前年在社群發出聲明，坦承過去曾介入他人婚姻。（翻攝自饅頭媽IG）

圖文／鏡週刊

雪碧與林咚咚老公郭柏均的舊情近日再度被翻出。2019年底雪碧與郭柏均爆出婚外情，之後更生下一女。日前雪碧突然公開向林咚咚道歉，並指控郭柏均積欠自己高達500萬元。對此林咚咚也強硬反擊，直指雪碧當年是「預謀懷孕」，並從郭柏均手中拿走2,000萬元，雙方隔空交火，再度掀起討論。

從婚外情、介入婚姻到公開喊話致歉，話題人物橫跨網紅、藝人甚至日本演藝圈，藝人王子（邱勝翊）捲入好友范姜彥豐與老婆粿粿的婚姻風波，形象重創，王子曾二度公開向范姜彥豐道歉，坦言「錯就是錯，沒有任何理由與藉口」，並承認自己目前無力支付賠償金，曾提出以分期方式償還。

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王子在聲明中表示，自己不該在粿粿仍處於婚姻關係時做出不恰當行為，對范姜彥豐造成傷害。他透露事件爆發前就曾親自向對方鞠躬道歉，雙方也多次討論賠償金額，協調數次後終於達成共識。

第三者說抱歉／單親媽網紅認「當過小三」　公開道歉嘆：長期孤獨讓自己變衝動

▲王子因為介入粿粿婚姻，去年底停工至今。（圖／翻攝自王子臉書）

影音網紅「饅頭媽」林榆芯前年在社群發出聲明，坦承過去曾介入他人婚姻。自己21歲離開前夫時，獨自帶著1歲多的兒子生活，透過社群記錄孩子成長與日常，是當時最開心的事情。身為單親媽媽的她坦言，長期的孤獨讓自己在感情上變得衝動，也因此做出錯誤決定。她表示多年來始終對那段過往感到內疚，如今選擇公開道歉，希望為年輕時的衝動負起責任。

第三者說抱歉／單親媽網紅認「當過小三」　公開道歉嘆：長期孤獨讓自己變衝動

▲永野芽郁曾爆出介入男星田中圭婚姻，後在節目中公開道歉。（圖／翻攝自naganomei_staff IG）

日本女星永野芽郁被爆介入男星田中圭婚姻，甚至還傳出與韓國男星金武俊關係曖昧，引發不小爭議並影響工作。面對外界質疑，她在廣播節目中公開道歉。節目開頭她表示，因週刊報導引發騷動，對一直支持她的聽眾、粉絲以及合作夥伴造成困擾，感到非常抱歉。不過整段道歉約52秒，被部分網友批評像在念稿，認為誠意不足。


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