康納主持奧斯卡開地圖炮！甜茶被臭台下尬笑　酸爆Netflix總裁：該待在家賺錢

記者蕭采薇／綜合報導

第98屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間16日一早盛大登場，連續第二年接下主持棒的名嘴康納歐布萊恩（Conan O’Brien）毫不客氣，在開場獨白中火力全開，狂開好萊塢大咖們地圖炮！其中最大亮點，莫過於近期因失言風波慘遭炎上的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）直接被當面挖苦，讓台下的他瞬間成為全場焦點，只能露出尷尬乾笑應對。

▲康納歐布萊恩再次接下奧斯卡主持棒，開場脫口笑狂酸大咖。（圖／路透）

甜茶失言風波成笑柄！康納酸：小心歌劇界恐怖攻擊

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提摩西夏勒梅日前因對芭蕾舞和歌劇的評論在網路上引發極大爭議，這件事自然逃不過康納的毒舌。康納在台上故作嚴肅地打趣說：「今晚的安保層級非常高，因為我們非常擔心會遭到芭蕾舞和歌劇界的攻擊。」

▲甜茶被臭。只能在台下尬笑。（圖／翻攝自Disney+）

全場爆笑之際，康納更直接對著台下的甜茶補上狠狠一刀：「別擔心，他們只是生氣你沒順便提到爵士樂啦！」這番超地獄的發言讓無端中槍的甜茶無法反駁，只能坐在台下尷尬地擠出微笑。

狂酸Netflix執行長！開場預錄影片化身殺手大媽

康納的地圖炮不僅掃到當紅演員，連串流巨頭也難逃一劫。他當眾狠酸台下的Netflix共同執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos），笑稱這應該是泰德第一次走進電影院：「他心裡一定在想，這些人應該乖乖待在家裡，這樣我才能從他們身上賺錢啊！」

▲康納搞笑變裝成驚悚電影《凶器》裡的葛蕾蒂絲阿姨，甚至有《獵魔女團》版本。（圖／翻攝自Disney+）

精準的吐槽再度惹得全場哄堂大笑。而典禮開場的預錄影片也極具創意，康納搞笑變裝成驚悚電影《凶器》裡的葛蕾蒂絲阿姨（Aunt Gladys），在被片中殺手小孩追殺的過程中，一路亂入各大最佳影片提名作品的經典場景，笑果十足。

新聞時事翻盤太快！康納曝寫開場獨白超崩潰

這場看似信手拈來的超狂獨白，其實背後充滿血淚。在奧斯卡頒獎典禮前夕，康納曾上《吉米夜現場》大吐苦水，坦言在這個資訊爆炸的時代寫喜劇段子簡直是場惡夢。他無奈表示，團隊從去年12月底就開始籌備獨白，很多當下覺得超棒的笑話，過了幾個月後就完全過氣了。康納直言：「現在的世界變化太快，每天都有新的頒獎典禮、新的國際事件，事情隨時都在變，所以我們的劇本永遠必須留有修改的空間。」

▲奧斯卡玩《罪人》的雙身哏，直播現場出現好幾位麥可B喬丹。（圖／翻攝自Disney+）