雪碧遭嗆職業小三！　喊話正宮女星「你老公欠我500萬」渣夫失聯

▲小三雪碧（左圖）和元配林咚咚（右圖）兩女的戰爭，事隔多年疑似因為債務問題再度掀上台面。（圖／翻攝自林咚咚、真雪碧 無雙ss臉書）

圖文／鏡週刊

「情色教主」雪碧2019年底和女星林咚咚老公郭柏均婚外情生下1女，2021年被法院判決侵害配偶權，雪碧和郭柏均須連帶賠償新台幣45萬元，沒想到日前傳出因為郭柏均在外債務不斷，雪碧突然向林咚咚致歉，更控訴郭柏均積欠自己500萬元，林咚咚則反擊雪碧當年預謀懷孕，拿了郭柏均2,000萬元，本刊也獨家取得雪碧照顧女兒的照片。

雪碧和林咚咚之間的官司結束多年，上週卻突然發文向林咚咚喊話，「林小姐，你老公欠我500萬！有借據跟本票跟對話紀錄，法院那些罰款全扣我戶頭！請別死咬我不放，女人何苦為難女人！欠妳一句對不起」，林咚咚接受本刊訪問表示，自己完全沒有跟雪碧聯絡，不曉得她為何要說這些，也許是有人向雪碧追討郭柏均的債務。

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父母借錢 供兒子揮霍

日前本刊曾接獲爆料，林咚咚丈夫郭柏均的父母向友人借款200萬元，聲稱是因為被親戚詐騙數千萬元，經濟壓力大到喘不過氣。當時由兒子郭柏鈞擔任擔保人，沒想到超過還款日後，卻沒錢還，借款人去找郭柏均的父母當面談，卻被郭父、郭母反過來指控恐嚇，一度鬧上派出所，至今也未歸還欠款。

▲郭柏均父母今年2月向友人借款200萬元，原本約定10天後還款，卻逾時未還。（圖／讀者提供）

林咚咚對此表示，這幾年都陸續有人告訴她郭柏均在外欠債，但她自己也是債主之一，「小孩全是我一個人在養，他欠的恐怕下輩子也還不完，兩年前聽說他要被關，後來居然能在台南開餐廳，卻不拿錢養小孩，他爸媽四處借錢讓他揮霍，真是讓人無法理解的家庭狀況。」

雪碧道歉 疑似想甩鍋

因此，看到雪碧突然po文向她喊話，林咚咚認為，可能郭柏均的債主也去找雪碧，才故意說一些甩鍋的話，想撇清和郭柏均的關係。看到雪碧的po文更讓她哭笑不得，當時她獨自面對哭鬧的孩子時，卻看到雪碧和自己的老公狂曬恩愛，「把我當時的狼狽當作你們愛情的戰利品，妳當時怎麼不覺得『女人何苦為難女人』？」

▲雪碧日前突然在社群發文致歉（左），林咚咚則回應反嗆，稱雪碧是職業小三（右）。

而郭柏均在與雪碧外遇之後，就拋下當父親的責任，至今未再付林咚咚任何生活費，人也消失無蹤；雪碧也表示，許久沒和郭柏均聯絡。至於林咚咚因為找不到人，也不想花錢打離婚官司，至今兩人都還未辦理離婚手續，名義上還是合法的夫妻，痛批他「耍無賴第一名」。



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