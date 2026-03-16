奧斯卡紅毯／最美逆襲！妮可基嫚婚變後「回春現身」　艾瑪史東牽老公甜翻

記者蕭采薇／綜合報導

第98屆奧斯卡頒獎典禮，於台灣時間16日一早盛大登場。而在頒獎典禮正式開始前，紅毯儀式依然是焦點中的焦點。眾多巨星盛裝出席，以精心挑選的華服展現時尚魅力，爭奇鬥豔，謀殺攝影師無數底片。

▲妮可基嫚回春，狀態極佳。（圖／路透）

妮可基嫚「回春」自信現身

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紅毯上的絕對焦點非影后妮可基嫚 （Nicole Kidman）莫屬。在婚變風波後公開現身大型頒獎典禮，妮可基嫚狀態極佳，自信有力。她身穿一件抹胸白色亮片禮服，在帶有「OSCARS」標誌的牆面前雙手舉起整理頭髮，擺出自信有力的姿勢，影后無與倫比的氣場盡顯無遺。

▲艾兒芬妮在紅毯被捕捉到俏皮模樣。（圖／路透）

艾兒芬妮大禮服驚豔 甜茶遭抵制風波成話題

艾兒芬妮 （Elle Fanning） 則以一件華麗無比的白色抹胸球形大禮服驚豔全場。禮服上複雜而細緻的刺繡圖案熠熠生輝。她在走上紅毯 （walks on the red carpet） 時一個不經意的轉身，臉上流露出驚訝而興奮的表情，瞬間凝結了紅毯上最生動的畫面。

▲甜茶為了影帝而來，但近期風波鬧得可不小。（圖／路透）



時尚寵兒的「甜茶」提摩西夏勒梅 （Timothée Chalamet） 雖然以大膽時尚聞名，近日卻因評價芭蕾舞和歌劇風波遭到網友抵制，動向也成為紅毯外的熱門話題。他當天身穿一套全白色雙排扣西裝，戴著墨鏡在頒獎典禮入口處擺姿勢，酷帥風格別具一格。

▲泰雅娜泰勒大方玩自拍。（圖／路透）

個性與甜蜜亮相

泰雅娜泰勒 （Teyana Taylor） 則以親民舉動贏得關注。她與紅毯旁民眾大方玩自拍，擺出親吻的表情，展現活潑個性。金獎影后艾瑪史東 （Emma Stone） 與丈夫大衛麥卡瑞 （Dave McCary） 牽手甜蜜亮相。艾瑪史東身穿一件銀色亮片禮服，兩人牽手走紅毯 （walks on the red carpet），臉上洋溢著幸福的笑容，展現甜蜜氛圍。

▲艾瑪史東與丈夫大衛麥卡瑞牽手甜蜜亮相。（圖／路透）