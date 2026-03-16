77老大聚餐「正妹相伴」被直擊！　竟是3年前同上汽車旅館的她

▲百萬YouTuber上月初到台北市東區的餐廳用餐。（圖／讀者提供、翻攝自77老大臉書）

圖文／CTWANT

本名曾軒彥的「77老大」是人氣很高的百萬YouTuber，原先是中醫師的他2018年底開始經營Youtube頻道，影片以美容保養或兩性情感為主，也因為經常替女性發聲，還主打許多女性商品，也跟不少藝人合作，深獲女性網友支持；時報周刊CTWANT讀者向本刊爆料，日前在台北市東區餐廳用餐時，巧遇他與一群友人餐敘，身邊坐看來應該是女友，仔細一瞧發現，這女友仍是三年前本刊捕捉到與他一同上汽車旅館度過情人節的正妹網紅「Vivibabier」黃書庭。

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▲用餐結束後77老大與網紅女友「Vivibabier」一同離開。（圖／讀者提供／CTWANT）

上月6日晚上本刊讀者在台北市東區的餐廳巧遇77老大，他與一桌友人一起共進晚餐已到尾聲，旁邊坐著一位用鯊魚夾夾住長髮的大眼美女，桌上幾乎只剩一點剩菜，幾個男生還到餐廳外面去「放風」，隨後結帳準備離開，步出餐廳前77老大似乎對這頓飯相當滿意，夾著包包摸著肚子滿臉笑容離去，雖然與坐在身邊的美女互動不多，但女生起身時77老大守在旁邊，等女生先走後他便緊跟在身後，看得出兩人的關係與其他人不同。本刊事後發現該名女子就是他交往多年的女友網紅女友黃書庭（Vivibabier），頭上夾著金色鯊魚夾的模樣也曾出現在她的社群影片中。

▲夾著鯊魚夾的Vivibabier同樣造型也曾出現在她的社群影片中。（圖／讀者提供、翻攝自「Vivibabier」黃書庭IG／CTWANT）

▲三年前的情人節本刊曾巧遇吃完高檔牛排的77老大與女友在路上互動相當親熱。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

早在2023年三月本刊就曾直擊77老大帶著長腿辣妹吃完高檔牛排後轉戰旅館續攤，新聞曝光後他大方認愛，解釋是帶著女友提前慶祝情人節，坦承因為外甥當時住在他家，怕吵到對方才轉往汽車旅館，算是另類曬恩愛，此舉也被粉絲認為「超MAN」，不過他並沒有透露女友的身分；而本刊隨後接獲讀者爆料，指77老大的女友，正是身材姣好的正妹網紅「Vivibabier」黃書庭。

▲正妹網紅「Vivibabier」黃書庭長相甜美身材姣好。（圖／翻攝自「Vivibabier」黃書庭IG／CTWANT）

不過後來77老大在記者會上被問到女友一事，他的回應卻很耐人尋味：「感情一切隨緣，穩定但沒有確定。」他表示她的意思是指自己還沒有確定什麼時候才要結婚。事隔三年，42歲的他雖仍是單身，但身邊的另一半依舊是當年的同一位，看來他對自己的感情狀態形容成是「穩定但沒有確定」，的確相當精準。



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