SJ D＆E壓軸唱高雄！先問「有應援嗎」　銀赫：沒有？那最後一首了

記者吳睿慈／高雄報導

2026高雄櫻花季音樂節來到最終場，3天合計超過10萬人一同參與這場春天音樂盛事。韓流帝王SJ D&E銀赫、東海壓軸登場，兩人呼應活動主題，銀赫穿上浪漫的粉紅色系服裝，東海則打扮成大家的「老公」打領帶登上舞台，以歌曲〈Bout you〉、〈GGB〉揭開序幕，銀赫熟練地用台語打招呼：「打給厚！」台下萬名粉絲嗨爆。

▲SJ D＆E壓軸唱高雄櫻花季。（圖／讀者提供）

Super Junior近來都在忙Super Show巡演，銀赫、東海難得以小分隊「SJ D&E」來台，銀赫直呼：「天氣又很好，所以很興奮又開心。」東海也表示「沒想到來了這麼多人」，兩人興奮地用中文問候後，東海俏皮地問：「我們等下後面順序還有表演藝人嗎？」台下大喊「沒有」，銀河開心提案「那我們可以唱到熬夜嗎？」現場又是一陣歡呼聲。

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兩人台上唱到一半，還喊著想喝酒，但他們無法真喝，於是拿起酒喊著「齁搭啦」邀請大家乾杯，回憶起第一次參加櫻花季的場景，東海笑喊：「你們那時候還告訴我們『那個櫻花是假的』！」銀赫則好奇提問：「但現在後方有一株很大棵的櫻花，那棵是真的嗎？」於是觀眾笑喊「假的」，兩人當場笑出來。

台灣E.L.F.向來以準備驚喜應援著名，銀赫、東海以小分隊形式來台，也抱著對於應援的期待，銀赫問「有應援嗎？」但台下揮揮手表示「沒有」，沒想到，他下一秒佯裝生悶氣：「沒有應援，那下一首就是最後一首了。」在唱完〈Share My Love〉，銀赫調皮地說：「掰掰！」歌迷不信，全場回答「誒？」

▲SJ D＆E壓軸唱高雄，先問「有應援嗎」，銀赫開玩笑說「沒有？那最後一首了」。（圖／讀者提供）



演出來到尾聲，東海親自宣傳「很快又要來了，7月25號東海要來在高雄，你們會來我的演唱會嗎？期待你們的應援，我很努力準備，希望大家多多來，我會努力讓大家感到幸福喔」，銀赫也用中文打廣告：「我在台灣做選秀節目的主持人，知道嗎？看了嗎？《宇宙啦啦隊》知道嗎？喜歡嗎？」與歌迷約定下次見。

兩人最後帶來〈Oppa, Oppa〉、〈Run Away〉，唱歌前還調皮地解扣，銀赫解2顆、東海就解3顆，台下嗨到狂喊，最後東海脫掉領帶，全場陷入瘋狂。8首歌曲迅速結束，但歌迷捨不得離開，東海喊著「大事不妙了，我去確認一下再回來」，銀赫也說「因為我們沒有歌了，你們等一下」，兩人商議過後，最後選擇安可再唱一次〈Run Away〉。