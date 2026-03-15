黑男妻Lucy頭爆痛「右手全麻送急診」　吊8hrs點滴病況曝光

記者王靖淳／綜合報導

Lucy（盧蓁）在去年嫁給網紅黑男，平時會透過社群記錄生活的她，昨（14）日在IG限動發文透露自己頭痛欲裂，後來右手甚至全麻了，讓她在半夜趕緊到醫院打點滴。內容曝光後，立刻掀起網友討論。

▲Lucy透露自己頭痛欲裂。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）

Lucy昨（14）日在限動中透露，她一覺醒來突然感到頭痛欲裂，甚至痛苦直呼是「此生自從Covid之後就沒這麼痛過。」儘管身體出現不適，她仍帶著笑容工作完。Lucy無奈表示，自己只要走路稍微晃到腦袋就會超級痛，甚至虛弱到連脫外套的力氣都沒了。

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面對雪片般飛來的關心，Lucy今（15）日再度發文，向大家還原當時的驚險情況。她坦言，其實在頭痛發作的當天下午，她還硬撐著出門工作，沒想到後來她不但沒辦法行動，甚至右手全麻。Lucy透露，當天晚上將近12點左右，回家後她實在痛到快受不了，才趕緊到醫院掛急診，打了8小時的點滴。

▲Lucy到醫院吊點滴。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）

Lucy表示在經檢查後，才發現原來是血鈣不足惹的禍。她解釋，因為自己最近瘦太快、吃太少，導致身體和血液裡幾乎沒有鈣，進而引發「手部發麻+腦部細胞水腫痙攣」等併發症。歷經這次的慘痛教訓後，Lucy以自身經歷呼籲，如果有正在瘦身或吃太少的人，千萬要特別注意身體狀況。最後，她也保證自己已經記取教訓，會好好吃飯。