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VIVIZ高雄開唱「趁空逛便利商店」　信飛求推薦：台灣什麼好買？

記者吳睿慈／高雄報導

2026高雄櫻花季音樂節來到最終場，3天合計超過10萬人一同參與這場春天音樂盛事。人氣女團VIVIZ於15日晚間倒數第二組上場，穿著性感的黑色系列短裙造型，以第一首歌〈Shhh!〉開場，接著畫風一轉，唱著同樣是誘惑曲風的〈Cliché〉，全場氣氛嗨炸。

▲▼VIVIZ高雄開唱「趁空逛便利商店」　信飛求推薦：台灣什麼好買？ 。（圖／讀者提供）

▲VIVIZ首次參加高雄櫻花季。（圖／讀者提供）

VIVIZ唱完兩首精彩的歌曲，3人用甜美的嗓音打招呼「高雄，大家好，我們是VIVIZ」，信飛先說：「我們真的過了一陣子才來高雄，本來很擔心天氣不知道會怎樣，但今天天氣真的很好，隔了很久看到大家很開心。」嚴智接著說：「現在漸漸來到溫暖的春天了，看到草地長了草，白天彩排有看到後面有好多盛開的櫻花，謝謝所有工作人員把舞台造得這麼美麗，也非常謝謝漂亮觀眾的參與。」銀河則炒熱氣氛：「隔了很久再來演出，大家可以叫得更大聲一點嗎？」台下馬上以大聲歡呼聲回應。

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活動接近來到晚上，嚴智也很擔心歌迷餓肚子，銀河則甜美回答：「這附近有賣很多好吃的東西，因為是音樂節，一定會賣很多好吃的！」信飛也分享：「我們結束後要去吃火鍋，所以要更努力表演。」她們14日提早抵台，也特別享受在台文化，吃了釋迦還外出逛逛。

▲▼VIVIZ高雄開唱「趁空逛便利商店」　信飛求推薦：台灣什麼好買？ 。（圖／讀者提供）

▲信飛現場詢問粉絲「台灣什麼好買的」。（圖／讀者提供）

信飛分享：「我昨天去了便利商店，想說看看有沒有好吃的酸辣湯，我去海外一定會去便利商店逛逛，如果台灣這邊、高雄這邊有好吃的，拜託給我們情報一下！」現場氣氛溫馨，最後3人與觀眾一起合照，邊稱讚歌迷「高雄可愛」、「揪勾錐」，最後帶來夯曲〈BOP BOP!〉、〈MANIAC〉圓滿結束舞台。

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