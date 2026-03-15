吳鳳PO照甜慶結婚11年　霸氣喊：台灣女婿是我最驕傲的身分

記者王靖淳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳2015年與台灣老婆Rynne結婚，不時會在社群記錄生活，今（15）日適逢夫妻倆結婚11周年，他也感性發文吐露心聲，同時也有感而發表示：「台灣女婿是我最驕傲的身分。」

▲吳鳳。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

吳鳳坦言，每逢3月15日這一天，看著當初的結婚畫面還是會心跳加速，更笑說那天一走進會場，看到大陣仗的媒體前來，讓他忍不住驚呼那是他「第一次感覺到：哇，我好像真的很紅。」當天還有許多演藝圈好友特地前來獻上祝福，這份溫暖讓他深受感動。為此，吳鳳感性表示，自從結婚以來，「從未覺得自己身處異鄉，這裡就是我的家。」

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成為台灣女婿後，吳鳳細數這11年來發生的美好際遇，不僅開心升格當爸爸，還陸續達成了「買了人生第一間房、第一次存到錢、創業開公司」等里程碑。他表示，自己並非奢求大富大貴，對他而言，只要能夠用心照顧家庭、給妻女快樂的生活，就已經是他所擁有最大的財富了。

▲吳鳳結婚11周年。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

對於老婆一路以來的相伴，吳鳳直言正是因為有了對方的存在，才讓他成為「世界上最快樂、笑容最多的人。」他感性大讚，因為有老婆的助攻，讓人生中一切的不可能都變成了可能。最後，他強調，未來將會把這輩子毫無保留地「獻給她，也獻給這片土地」，同時也自豪地向大眾宣告：「台灣女婿是我最驕傲的身分。」