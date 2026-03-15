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親手為亡父抽血！侯彥西幫爸圓夢「當大體老師」　新戲痛別超催淚

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視最新醫療職人劇《以身相許》即將於3月25日隆重首播，主演群楊一展、黃姵嘉、楊銘威、侯彥西、陳家逵等人聯手橫掃熱門綜藝節目《型男大主廚》、《全民星攻略》及《哈！真相大白了》，現場不僅充滿益智攻防，不少人在節目最後拿下冠軍，更爆出許多震撼人心的拍戲秘辛。

▲大愛劇《以身相許》主演群上節目宣傳。（圖／大愛提供）

▲大愛劇《以身相許》主演群上節目宣傳。（圖／大愛提供）

在《哈！真相大白了》節目錄影中，楊一展發揮他在劇中模擬醫學中心主任角色「曾國藩」般實事求是的嚴謹態度。在益智關卡中展現平時挑戰三鐵的體力與耐力，雖然被哈林調侃「每一題都要思考很久」，但最終仍展現驚人實力。

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楊一展分享拍完《以身相許》後，自己對人生有更深體悟，並拋出金句「人的一生做好一件事就圓滿」，認為找到熱愛並堅持下去就是一種功德與幸福。沒想到哈林聽完感性分享後，隨即發揮幽默本色評價他「你這人就適合去拍大爺」。

▲大愛劇《以身相許》主演群上節目宣傳。（圖／大愛提供）

▲大愛劇《以身相許》主演群上節目宣傳。（圖／大愛提供）

而黃姵嘉與曾國城討論到大體捐贈的法規，指出即便本人簽署了捐贈同意書，往生後仍需兩位家屬同意才能執行，這反映了大體捐贈在習俗與法律間的掙扎。

當被問到接近生命終點時會選擇「重新開始」還是「說出想說的話」時，黃姵嘉選擇後者。她認為生命不需重來，而是應把遺憾說出口，例如對親友說「不要太想我」之類的真心話。

楊銘威在答題時討論「遺體防腐」的技術，一度直覺認為是經由動脈注射，因為他認為需要快速讓防腐液流向全身，雖然與正確答案「靜脈注射」有所出入，也引發了現場對於醫療細節的熱烈討論。

▲大愛劇《以身相許》主演群上節目宣傳。（圖／大愛提供）

▲大愛劇《以身相許》主演群上節目宣傳。（圖／大愛提供）

侯彥西在劇中飾演花蓮慈院外科部重症加護外科主任何冠進，他分享了劇中一段感人至深的情節，在戲中他親自照顧中風的父親，在爸爸往生後，他必須強忍悲傷，親自為父親抽血以符合大體捐贈的規定，圓滿父親成為「無語良師」的心願，將醫者的人文高度演繹得淋漓盡致。

實力派演員陳家逵這次在《以身相許》中挑戰極具爭議的「反對捐贈」家屬角色。他在節目中透露，為了寫實呈現家屬面對親人捐贈時的掙扎與憤怒，他在劇中與妹妹對於父親捐大體後，面對家族議論紛紛，兄妹兩人有言語衝突的激烈戲碼。

陳家逵解釋，這個角色是為了反映臺灣社會中最真實的抗拒與情感糾葛，與醫護人員的感恩角色形成強烈對比，也成功讓觀眾對這個「反派家屬」的角色期待感拉滿。

《以身相許》由真實故事改編，深入探討臺灣醫學教育中不可或缺的「大體老師」，帶領觀眾看見醫療專業職人與家屬背後最溫暖的奉獻。這部充滿生命關懷的醫療職人劇，將於 3月25日起，每週一至週五晚間 8 點在大愛頻道與大愛劇場YouTube同步播出。

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侯彥西以身相許

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