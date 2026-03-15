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許瑋甯回歸大銀幕「男主角是玖壹壹春風」　宜蘭搭火車到墾丁燃愛火

記者黃庠棻／台北報導

導演何蔚庭暌違5年推出全新電影作品《至少還有月光》，集結許瑋甯、洪瑜鴻（春風）、胡宇威三位實力派演員共同主演；而許瑋甯將和春風踏上一段融合愛情、成長與自我追尋的療癒系公路電影，本片選在14日白色情人節當日開鏡，男女主角許瑋甯、春風也到場，別具意義。

▲《至少還有月光》由許瑋甯（左）、春風主演。（圖／嘉揚電影提供）

▲《至少還有月光》由許瑋甯（左）、春風主演。（圖／嘉揚電影提供）

《至少還有月光》將以一段橫跨台灣南北與離島的旅程為主軸，從宜蘭一路拍攝至墾丁，再從嘉義延伸至澎湖，並沿著東海岸鐵路取景，打造一部融合愛情、成長與自我追尋的療癒系公路電影。台鐵此次也全力協助拍攝，成為劇組完成這趟鐵道旅程的重要後盾。

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許瑋甯在《至少還有月光》飾演一位想追求夢想的已婚生物學研究者小紀，而春風則是歷經風霜的「程揚」，一個看似玩世不恭、實則背負複雜人生的邊緣人物，在這趟原本孤單的旅程中，兩人從彼此陌生到逐漸理解，在火車、機車與海岸線的移動之中，發展出一段既曖昧又真誠的關係，也讓小紀重新看見自己內心真正渴望的人生。

▲《至少還有月光》由許瑋甯（左）、春風主演。（圖／嘉揚電影提供）

▲《至少還有月光》由許瑋甯（左）、春風主演。（圖／嘉揚電影提供）

春風表示自己雖然和許瑋甯認識許久，卻是首次合作，讓他一邊期待卻也忍不住說「好緊張！」而許瑋甯坦言私下的春風是斯文有禮的人，當看到這次的劇本，想像把春風套在這次的角色上，會有別以往大家對他的印象，說道「我們搭在一起，導演希望回到很『人』的狀態，沒有安排太多故事支線，整部電影只有我們倆在拋接對方的感受、經驗累積，算是人生中交織的夥伴碰上了。」

為了培養默契，春風、許瑋甯事前開過許多會議，還有針對重點戲排練，以及試拍。至於最大挑戰，許瑋甯說「每一次都要跳脫出上一次的角色，希望讓大家看到這角色不會聯想到過去各個角色的影子。」她也提到因春風是比較即興的演員，在拍攝過程要如何接到對方的球，也讓她蠻期待的。

▲《至少還有月光》由許瑋甯（左）、春風主演。（圖／嘉揚電影提供）

▲《至少還有月光》由許瑋甯（左）、春風主演。（圖／嘉揚電影提供）

《至少還有月光》以一名在人生與婚姻中迷失自我的女性為核心，透過一段意外展開的旅程，重新找回生命方向。許瑋甯在片中飾演一名生物學研究者小紀，原本擁有令人稱羨的穩定生活，卻在婚姻中逐漸失去自我，為了家庭與丈夫放棄許多理想與夢想。當她準備前往墾丁參與一場自然生態相關活動時，卻意外被丈夫（胡宇威飾）臨時爽約，迫使她獨自踏上旅途。

隨著旅程向南延伸至墾丁與海岸線，許瑋甯、春風一同經歷夜晚的流浪、海邊的對話，以及對理想與現實的碰撞，在過程中面對彼此的秘密與人生選擇。當小紀發現程揚的過去並不單純，甚至涉及犯罪陰影時，她仍選擇完成自己原本的旅程，前往象徵「世界盡頭」的澎湖沙洲，完成一場關於自由與自我認同的告別與重生。

導演何蔚庭想透過《至少還有月光》探討「當人生走到迷惘時，我們是否還有勇氣重新選擇自己的人生？」電影透過鐵道、公路與海洋的移動意象，呈現角色內心的流動與轉變，也希望讓觀眾在角色的孤獨與相遇之中，看見屬於自己的答案。

製作團隊也透露，本片將大量運用台灣自然地景，包括東海岸鐵路沿線風光、墾丁國家公園，以及澎湖海域的特殊地貌，結合實景拍攝與公路電影節奏，呈現出台灣少見的壯闊移動感，也讓這段關於愛與自由的故事更具真實溫度。

本片將採用「數位攝影結合35毫米底片」的混合拍攝方式，成為近年少見使用傳統底片製作的台灣電影之一，導演也希望透過實際製作，讓年輕的工作夥伴能親身參與底片拍攝的節奏與方法，讓這項電影工藝可以被延續下去。

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許瑋甯春風至少還有月光

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