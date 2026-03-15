亞亞獨自帶娃「搭高鐵遇炸屎」　崩潰過程曝光：佩服當媽後的自己

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）去年6月底公開結婚及懷孕雙喜訊，同年12月她開心透過社群發文報喜，並附上與兒子的合照宣布順產。平時會透過社群記錄生活的她，今（15）日發文分享，自己首度獨自帶寶貝兒子搭高鐵回雲林老家，結果竟遇到無預警炸屎的崩潰狀況。

▲亞亞。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

亞亞透露，兒子在列車上無預警炸屎，直接溢的她全身都是。她形容當下突然有股濕濕熱熱的感覺，雖然表面上裝鎮定地把孩子抱起來，但她坦言其實心理很慌張。面對這突發狀況，她趕緊向高鐵服務人員求助，表示自己需要使用哺乳室，隨後便狼狽地抱著兒子、拖著行李前往廁所進行清理。

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進到哺乳室後，亞亞表示，第一個想法只想先把兒子弄乾淨，由於想著老家還有衣服可替換，她這趟出門並沒有準備自己的備用衣服。無可奈何之下，她最後只好拿衛生紙跟濕紙巾擦身體，並勉強用背心隔著，硬著頭皮抱著兒子走回座位，「有時候真的很佩服當媽後的自己，勇氣不知道哪裡來的。」

此外，亞亞特別點名感謝高鐵人員的熱心協助，尤其是有位收垃圾的打掃阿姨，主動幫忙抱兒子，讓她能順利騰出手來收嬰兒推車，讓她超感動。