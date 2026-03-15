日主播早川小百合寫真曝光　「多了10公斤都是台灣的愛」

記者許逸群／台北報導

曾在台灣生活多年的日本主播早川小百合，推出第二本個人寫真書《百合盛開時（百合が咲くころ）》。這本作品記錄她出道10年的成長軌跡，以及在台灣生活超過2500天的珍貴回憶。從初來乍到的青澀，到如今更自在成熟的模樣，小百合透過影像呈現最真實的自己，也分享這段跨越台日的人生故事。

▲日本主播早川小百合推出寫真《百合盛開時》。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

早川小百合過去長期在台灣生活與發展，從最初的異鄉人，到逐漸將台灣視為第二個家。她表示，台灣帶給她的不只是工作機會，更是一種生活的洗禮與情感的累積。近年回到日本後，她也持續透過節目與文化交流分享台灣文化，甚至推廣自己在台灣愛上的甜品「愛玉」，成為串聯台日文化的橋樑。

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▲▼早川小百合過去長期在台灣生活與發展。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

今年迎來出道10周年，小百合也坦率分享自己的轉變。她笑說，與剛出道時相比體重多了約10公斤，但她認為這不是負擔，而是10年生活累積的印記，「那10公斤裡面有台灣的美食，也有很多生活的回憶。」她表示，現在的自己比過去更自在，也更懂得享受生活。

《百合盛開時》另一大亮點，是特別邀請日本知名雜誌《週刊Playboy》御用攝影師高橋慶佑掌鏡拍攝。以擅長捕捉人物自然神情與細膩光影著稱的高橋慶佑，此次透過鏡頭呈現出早川小百合不同於以往的一面，讓整體作品展現濃厚的日系寫真質感。

對於迎來出道10周年的小百合而言，《百合盛開時》不只是一本寫真，更像是記錄人生的重要篇章。從在台灣生活超過2500天的成長歷程，到如今更加自在成熟的模樣，都透過影像被細膩保存。書名除了呼應她名字中的「百合」意象，也象徵在人生經歷時間與蛻變後，終於迎來屬於自己的綻放時刻。