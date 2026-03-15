胡瓜示範遊戲狂摔2次！還問「怎麼擺盪」全場笑翻

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前來到桃園市「土地公文化館」錄影，這裡是全台第一座以「土地公信仰」為主題打造的文化館，透過展覽與活動讓民眾更認識伯公文化。適逢土地公聖誕，籃籃特地邀請時下最流行的舞風「Ballroom」舞者到場，為神明慶生。舞者們火力全開展現高難度「Vogue摔」，精湛表演讓主持人與現場觀眾看得目瞪口呆。

▲舞技驚艷全場。（圖／民視提供）

看到舞者實力驚人，胡瓜隨即提出「記憶舞蹈秀」挑戰。一組四人，其中一人擔任出題老師，其餘三人必須將舞蹈動作一比一複製傳遞。第一組由籃籃擔任第一棒，舞蹈老師示範完動作後，她立刻慌張喊「再一次！」接棒的宜芳與檸檬也一臉問號，平時舞藝出眾的藝人們難得手忙腳亂，現場笑聲不斷。

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接下來進行遊戲「我們最搖擺」，兩人一組挑戰。第一位挑戰者先抓著單槓擺盪，再跳到對應的組合道具上，兩人需保持平衡三秒且不落地才算成功。由於許多藝人沒有玩過這個遊戲，胡瓜自告奮勇上場示範，還誇口要「拯救」郭忠祐。沒想到胡瓜才剛跳上道具就立刻摔下來，阿翔提醒他要先擺盪再跳，胡瓜卻反問：「請問要怎麼擺盪？」一句話瞬間讓全場哄堂大笑。

▲胡瓜親自示範。（圖／民視提供）

不服輸的胡瓜再度挑戰，擺盪過程中還不斷發出「嗯～」的用力聲，但仍然再次失敗。最後在郭忠祐的協助下，胡瓜終於成功站上平台，這場鬧劇式示範才總算畫下句點。