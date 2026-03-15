為了初戀放棄當神父！7度獲獎影帝演「72歲送書人」竟被原著嫌棄

記者黃庠棻／台北報導

形象優質的德國男星克里斯多福赫斯特上月在慕尼黑榮獲2026年卡爾瓦倫丁勳章，表彰他在公眾生活中展現獨特智慧與幽默。赫斯特最近以電影《門對門移動書店》轟動德國，迄今已獲7座德國喜劇演出獎的他，以片中「送書人」一角，再奪巴伐利亞電影獎影帝。

▲《門對門移動書店》由克里斯多福赫斯特主演。（圖／海鵬影業提供）

該片在德國掀起觀影熱潮，挾旺盛口碑創下2億台幣票房，片中金句閃亮如星辰，其中「每個人都是一本待讀的書」一語點出故事主軸，榮獲美國舊金山泛柏林電影節觀眾票選獎。《門對門移動書店》將於3月27日全台上映。

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▲《門對門移動書店》由克里斯多福赫斯特主演。（圖／海鵬影業提供）

「克里斯多福赫斯特」是德國影視界不可或缺的名字，也是德國最知名、最多才多藝的演員之一。他擁有辨識度極高的嗓音和獨特的面部表情，多年來塑造無數膾炙人口角色，從憤世嫉俗的霸道總經理到沉默寡言的送書人，不僅自己演藝生涯大放異彩，也豐富了德國影視的內涵，在漫長而輝煌的演員、配音員和作家生涯，留下極亮眼成績。

▲《門對門移動書店》由克里斯多福赫斯特主演。（圖／海鵬影業提供）

電影方面則以《吸特樂回來了！》、《趴兔青春期》等賣座電影廣為人知，更曾幫《比得兔》、《憤怒鳥》等片獻聲演出，擁有跨世代的高知名度。這次他榮獲創立逾半世紀、表彰藝術成就與影響力的「卡爾瓦倫丁勳章」，不僅實至名歸，更是眾望所歸。

▲《門對門移動書店》由克里斯多福赫斯特主演。（圖／海鵬影業提供）

赫斯特的新片《門對門移動書店》改編自風靡全球、銷售突破30國的暢銷小說〈送書人〉，劇情講述現實中幾乎不存在的「送書人」卡爾（赫斯特 飾）的感人故事。活在文字和文學世界的他，與樂觀聰明的9歲女孩莎莎（尤娜班尼特飾）搭檔，將書本親自送到顧客家門口。途中兩人更藉如詩如畫的山城景觀，幽默詩意的文學典故療癒心靈。

▲《門對門移動書店》由克里斯多福赫斯特主演。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，50多歲的赫斯特，一開始試鏡時竟曾遭原著作者卡斯騰赫恩打槍，認為他「太年輕」不適合演出「72歲的卡爾」。但最後赫斯特以演技定江山，將卡爾的孤僻、固執、暖心等特質捕捉得非常精準，成為觀眾心目中的「最佳送書人」，也因此榮獲德國巴伐利亞電影獎最佳男主角大獎。

▲《門對門移動書店》由克里斯多福赫斯特主演。（圖／海鵬影業提供）

事實上，赫斯特一直具有服務熱忱。出身天主教家庭的他，當過很長時間的輔祭、侍祭和讀經員，人生的願望是「成為一名神父」。這個心願直到初戀女友從中作梗，「夢想」才告結束，從此選擇了另一個舞台「戲劇」。

感人的是，長期從事公益的赫斯特，最近更計畫與30名音樂家投入德國馬耳他慈善機構音樂朗誦會募款，更自願擔任導讀，所有收益將用於臨終關懷工作。而這部有他最精湛演出的新片《門對門移動書店》，將於3月27日全台上映。