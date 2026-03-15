霍諾德徒手攀101！賈永捷曝秘辛「一個洞都不能鑽」前置作業大公開

記者孟育民／台北報導

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於1月25日成功徒手攀爬台北101，引發全球關注，也讓台灣再度登上國際版面。賈永婕在社群平台發文，透露這次行動背後其實有一支超強幕後團隊，並分享由Netflix拍攝的幕後花絮。

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

賈永婕表示，當時直播畫面中可以看到無數攝影機在高空垂直移動，但很多人可能沒想過：「那些繩索是怎麼來的？」她解釋，有些是遙控攝影機沿著繩索上下滑行，也有攝影師直接懸吊在繩索上拍攝，甚至有人站在高樓邊緣，幾乎整個人懸在外面取景，畫面十分驚險。

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▲▼賈永婕和Netflix團隊合影。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕驚嘆說，這套繩索系統原本完全不存在，所有繩索、配備與支點，都是透過力學設計臨時架設，而且還必須遵守嚴格規定，不能破壞大樓結構，一個洞都不能鑽。在這樣的限制下，團隊仍在短短三天內完成整套繩索系統架設，從91、92樓一路垂降到一樓，之後再進行一輪又一輪的安全檢測。任務結束後，整套設備又在一天內全部拆除，「彷彿從來沒有存在過」。她也感性表示，這是一支「全世界最強大的團隊」，並特別提到這次行動也少不了台北101團隊的協助。