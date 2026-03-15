子瑜提早回台！身邊「只見1位工作人員」　粉絲驚：回來參加活動？

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩周子瑜透過團體TWICE在韓出道，團體迎來10週年，她2025年帶著成員終於唱回家鄉，近日巡演將來到台北站，她同時又接下7-11最新代言，15日驚喜現身仁川機場提早返台，身邊沒有TWICE團員陪伴，只有1位工作人員，令粉絲驚呼「該不會是回來參加7-11活動」、「怎麼提早回台灣了」。

▲子瑜15日提早回台。（圖／翻攝自子瑜IG）

TWICE即將在3月20日至22日在臺北大巨蛋連唱三天，但令歌迷意外的是，演唱會即將開唱，台灣女孩子瑜在15日突然現身於仁川機場，這趟提早返台，掀起熱烈討論。由於她接下7-11最新代言，產品預計在17日上架，突然回到台灣，馬上讓歌迷好奇不已這趟回來的目的。

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▲粉絲猜測她回來參加活動。（圖／翻攝自7-11）



事實上，子瑜與7-11攜手合作的消息公開後，就有大批粉絲湧入官方IG表示「敲碗一日店長活動」、「子瑜會回台灣參加活動嗎」、「想要更多互動」。

除了子瑜驚喜提早返台，另外，TWICE迎接出道十週年，世界巡迴《TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI》將在大巨蛋舉辦，她們訪台倒數，主辦單位15日宣布打造8大官方活動，包含國父紀念館站捷運閘門獻聲體驗、台北捷運專屬主題車廂、天空塔點燈應援、貓空纜車主題車廂、9首神曲打卡點舞蹈挑戰等，宣告TWICE十週年強勢席捲全台。