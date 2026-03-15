周杰倫新專輯要來了！　突為1事情人節「大飆粗口」

▲周杰倫新專輯即將問世。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



記者翁子涵／綜合報導

天王周杰倫近來全力投入新專輯準備工作，睽違4年即將在3月下旬推出，讓粉絲相當期待，不過他近日忙著剪輯新歌預告片的不同版本，忍不住在昨（14日）深夜於社群發文抱怨「林老師勒」，意外掀起網友一陣爆笑。

這段時間周杰倫不斷透過IG為新專輯暖身預熱，還宣布從3月18日起每天都會公開一段新歌預告，雖然專輯本身早已製作完成，但後續宣傳流程依然相當繁複，他在限時動態無奈寫道：「MV完整版弄完之後，還弄了120秒、60秒、30秒、20秒、8秒的短版，請問一下，到底什麼平台需要這些各種短版啦。」

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他表示所有不同長度的MV版本全都是由他親自處理，對此，周杰倫也打趣喊：「重點是，我為什麼要自己弄？因為，能者多勞。」最後還忍不住補上一句「林老師勒」，連發多則限動讓不少網友看了直呼笑翻。

此外， 周杰倫也曬出與MV導演廖人帥的對話截圖，只見對方寫道：「感謝你找我拍MV，很棒的經驗，謝謝。」等同間接證實新歌MV由他操刀拍攝。隨後周杰倫還點名好友 阿Ken，笑說：「阿Ken應該好好學習，對於阿Ken，我能做的就是找他主持記者會。」也等於提前透露3月24日記者會主持人將由阿Ken擔任。