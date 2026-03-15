天王天后「造型大師」跨界歌壇！　揪「東方快車」助陣太狂

▲ 梵緯近來以歌手與創作人的身份推出台語單曲《女人的心事》。（圖／梵緯提供）



記者翁子涵／台北報導

曾為無數天王天后打造絕美造型的視覺大師梵緯，近來以歌手與創作人的身份推出台語單曲《女人的心事》，這首歌不僅由梵緯親自詞曲創作，更力邀樂團傳奇「東方快車」吉他手楊振華操刀製作，創作靈感來自多年來觀察身邊女性友人的故事，他表示許多女性習慣將心事與委屈藏得深不見底，就像「海波浪」一般，表面平靜內心卻波濤洶湧，希望透過這首歌，讓那些不常說出口的情感，都能在旋律中找到共鳴與慰藉。

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▲▼ 梵緯選在油麻菜花海拍攝封面。（圖／梵緯提供）



為了呈現歌曲中女性堅韌又溫柔的生命力，梵緯特別選在油麻菜花盛開的季節拍攝封面。在大片金黃色花海中，他感性形容：「女人就像花，有人像玫瑰熱烈，有人像茉莉清香，更多人像油麻菜花，即便在風雨中也能安靜綻放。」

本次單曲最大的驚喜，莫過於邀請到東方快車吉他手楊振華老師擔綱製作與配唱後製。這也是楊振華首度跨足台語流行音樂領域，他捨棄了傳統台語歌常見的悲情唱腔，改以層次豐富的聲音空間感與現代編曲，賦予《女人的心事》一種當代且高級的音樂質感，讓聽眾耳目一新。

