張信哲情人節開撩！　肉麻告白粉絲：做你的男人

▲張信哲赴紐西蘭開唱。（圖／潮水音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「情歌王子」張信哲《未來式Our Story》世界巡迴演唱會昨（14日）來到首站紐西蘭奧克蘭，在指標場館Spark Arena盛大開唱，張信哲一登場開心表示：「真的非常開心來到全世界最早起的國家，但是對我來說，也是一個全新的開始，這是我們2026年《未來式Our Story》海外巡迴的第一站，所以呢，真的這就是冥冥中的安排，要跟你們打個招呼～Kia Ora～啦！」用毛利語「Kia Ora」瞬間點燃全場氣氛，觀眾報以熱烈歡呼與掌聲。

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▲▼張信哲和歌迷近距離互動。（圖／潮水音樂提供）

張信哲也特別為奧克蘭站準備驚喜，加碼演唱歌曲〈我們愛這個錯〉，這首歌正是他第一張專輯中的第一主打歌，對他而言意義非凡，他開心分享：「在第一時區唱我個人歌唱生涯的第一首歌，相當有意義。」

當晚適逢3月14日白色情人節，張信哲演唱〈做你的男人〉時，大螢幕畫面出現他與台下觀眾比心的甜蜜畫面，唱完後他笑著問大家：「大家知道今天是白色情人節嗎？」接著又詢問觀眾：「你們是跟喜歡的人一起來看嗎？還是跟另一半來看？」還打趣地問女生們：「那女生今天都有回禮嗎？」結果台下「張太太」們紛紛大喊要送巧克力給他，甚至有人跑到台前遞上禮物，整個場館瞬間充滿粉紅泡泡。



除了舞台上的甜蜜互動，張信哲也分享這次在奧克蘭拍攝巡演CityWalk影片的趣事。他笑說：「同事提醒我來紐西蘭可以要找一些吉祥物，所以我打算要找漂亮的紅香菇，但是可惜沒有找到！」接著還撒嬌地向歌迷喊話：「你們要不要寄些給我？」全場立刻爆出尖叫聲。



他也提到這趟拍攝過程讓自己有機會好好認識這座城市：「難得的機會讓我好好認識這個城市，雖然我們在拍攝的路上還是有很多人認出我來，但謝謝你們只有在旁邊注目，沒有來影響我拍攝，謝謝，但是很開心，這裡是個很美的城市！」說完還不忘稱讚現場的「張太太」們都很美，當場向所有歌迷致謝，瞬間讓現場萬名粉絲再次沸騰。