許莉廷罕見放閃！大方談AcQUA源少年林毓家　揭「分開跨年」原因

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台2026年成長療癒家庭劇《小孩才做選擇》於15日舉辦發布記者會，由導演吳建新率領演員李國毅、禾浩辰、玨君、余杰恩、許莉廷一同出席。

▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

《小孩才做選擇》三位飾演高中生的演員玨君、余杰恩、許莉廷在記者會上分享角色心境，玨君是公視台語台表演班培訓出的潛力新星演員，從激烈的海選中脫穎而出，經歷過三次試鏡，她談起接到角色時感受「其實超級開心，因為我覺得角色超級酷、超有個性的。在那個年紀，未婚懷孕，大肚子走在校園，要承受好多異樣的眼光，非常勇敢！」

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▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

為了理解角色，玨君甚至跑到高中校門口和學生聊天「我問一個高中生，如果同班同學懷孕要生下來你會支持嗎？他馬上說『如果她想清楚，我就會支持她啊』，那一刻我被他的直率帥到了，也解開我對角色的疑問。」

▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

余杰恩則飾演默默暗戀玨君的同學，他形容角色「很單純、溫暖以及聰明」，最打動他的是角色不畏懼世俗眼光、堅持不放棄的精神，他更用角色名字「春海」形容自己的情感立場「『春海』就像春天的海，不會太冷也不會太熱，無意間把妳包覆起來，是一種恰到好處的溫柔。」他也表示再次和牧森合作，之前在時代電影同樣飾演高中生，打趣說「我們很像穿越的老人再回來現代。」

▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

許莉廷飾演昭敏的「死對頭」心心，她形容角色是「光鮮亮麗、被寵愛有加的女孩」，她笑言和玨君詮釋的角色剛好相反「因為心心非常看重未來規劃，一步一步往目標前進。如果是她面對未婚懷孕，跟原本規劃大轉彎一定是天崩地裂。」

▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

私底下，許莉廷與AcQUA源少年成員林毓家穩定交往中，被問到跨年是否一起過時，她直接正面回應戀情，笑說「他在工作中度過」，而自己則是為了背誦《小孩才做選擇》的台語台詞，努力在家中練習，小倆口都因為工作無法一起度過。

▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

公視台語台成長療癒家庭劇《小孩才做選擇》透過未婚懷孕、多元成家與世代關係等議題，描繪年輕人在成長過程中面對愛、責任與選擇的掙扎與勇氣。該劇由華星八方傳播股份有限公司製作，預計於2026年第四季在公視台語台播出。