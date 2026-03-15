直擊／Highlight唱完櫻花季「約定下次見」返韓　機場探頭揮手超暖

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣團體Highlight於14日首度登上高雄櫻花季，他們睽違2年再度來到高雄，演出帶來多首經典歌曲，其中包含BEAST時期的〈Fiction〉、〈Shock〉，掀起滿滿回憶殺，歌迷氣氛嗨爆。4人結束演出後，15日下午現身小港機場準備返回韓國，看到大批粉絲到場送機，他們親切地望出頭，揮手打招呼。

▲Highlight唱完櫻花季返韓，尹斗俊後方梁耀燮機場探頭揮手。（圖／讀者提供）



Highlight結束昨晚（14日）演出後，15日迅速返韓，在工作人員的安排下，保姆車雖然停在出關入口附近，但4位成員仍特地停下腳步，往粉絲方向望去，用行動向歌迷道別，展現滿滿親和力。

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▲Highlight唱完櫻花季返韓。（圖／讀者提供）



當車門打開時，成員則紛紛探出頭與粉絲揮手致意，李起光、梁耀燮、尹斗俊與孫東雲 一一向現場歌迷揮手打招呼，並露出笑容回應粉絲的呼喊。短短幾秒鐘的送機互動，仍讓在場粉絲感到相當暖心。

▲▼隊長斗俊14日晚劇透未來還會再來。（圖／讀者提供）



此趟來到高雄，Highlight雖是短暫與粉絲相見，但斗俊在活動尾聲「劇透」未來計畫，笑說：「我們不久後會再跟大家見面，可能不一定是高雄，但應該是某個城市吧，希望大家來看我們。」隨即幽默補一句「這好像還不能公開」，暗示未來的開唱計劃，令歌迷相當期待。