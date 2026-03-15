ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

禾浩辰登記結婚了！連講錯3次日期
低溫特報！明晨下探10度
白鹿驚曝「慢性病」頭痛到絕望
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

巫啟賢 李泳知 祖雄 佳娜 Andy 梁耀燮 王鶴潤 王玉雯

李國毅升格人夫5年「至今仍沒辦婚禮」露面親揭原因！家人反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

李國毅在公視台語台新戲《小孩才做選擇》飾演高中老師，坦言準備角色時其實非常緊張「這次演老師，我反而覺得比演學生還緊張，因為老師是一個『不能失控』的人。」他觀察到老師最厲害的其實是情緒管理，因此刻意在表演上做減法，希望呈現一種「出事的時候，你會想找他」的感覺。

▲▼公視台語台《小孩才做選擇》卡司發布記者會-導演吳建新、李國毅、禾浩辰、玨君、余杰恩、許莉廷。（圖／記者周宸亘攝）

▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

李國毅在劇中與禾浩辰是一對同志愛侶，兩位人夫共演愛情戲，被問到另一半得知自己要演同性愛情的反應，李國毅表示「重點不是他喜歡誰，這個角色是個人就會有掙扎、會有愛，角色深度和故事性都很夠，對我們專業的另一半都不是問題！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼公視台語台《小孩才做選擇》卡司發布記者會-李國毅、禾浩辰。（圖／記者周宸亘攝）

▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，李國毅也大方稱讚禾浩辰很自然可愛「各種逗弄、調戲、觸摸，他都會臉紅。」禾浩辰害羞點頭，還笑說自己有時候會「反守為攻」，他透露「這輩子沒想過跨年時候和另一個男生裸睡。」兩人也透露「裸睡」並非劇本上的設定，李國毅笑言是「感覺來了」。

▲▼公視台語台《小孩才做選擇》卡司發布記者會-李國毅、禾浩辰。（圖／記者周宸亘攝）

▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

禾浩辰表示兩人在角色設定上曾討論過「我們都喜歡彼此的肉體，喜歡黏在一起的感覺，所以戲裡大家可以期待一下。」談到自己印象最深的是一句對李國毅說的「讚讚讚！」被追問到底哪裡讚時，禾浩辰幽默回應「各方面都讚！」

▲▼公視台語台《小孩才做選擇》卡司發布記者會-李國毅。（圖／記者周宸亘攝）

▲李國毅結婚5年至今仍沒辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

而禾浩辰今日公開已經和老婆選擇在今年1月30日登記結婚，目前婚禮正在如火如荼準備中，身為婚姻前輩的李國毅則會在片場跟禾浩辰分享秘訣，但他也透露自己已經結婚5年，至今仍沒有辦婚禮，原因是「個性比較低調，也覺得很麻煩」，家人也都尊重小倆口的決定，他笑說「因為我比較任性啦」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李國毅小孩才做選擇

推薦閱讀

連孫儷女兒也跳過甘露寺！　《甄嬛傳》鐵粉笑翻：全世界觀眾都一樣

連孫儷女兒也跳過甘露寺！　《甄嬛傳》鐵粉笑翻：全世界觀眾都一樣

8小時前

直擊／巫啟賢唱一半「黑衣債主突衝上台」！背後突襲...他嚇到尖叫

直擊／巫啟賢唱一半「黑衣債主突衝上台」！背後突襲...他嚇到尖叫

20小時前

劉亦菲斷開宋承憲零緋聞！　狗仔崩潰跟拍8年認輸：身邊90%都是她媽

劉亦菲斷開宋承憲零緋聞！　狗仔崩潰跟拍8年認輸：身邊90%都是她媽

9小時前

獨／楊千霈離婚1年多…親揭感情現況！　罕談前夫「不想再纏著他」

獨／楊千霈離婚1年多…親揭感情現況！　罕談前夫「不想再纏著他」

10小時前

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」　母女共事一夫淚曝瘡疤

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」　母女共事一夫淚曝瘡疤

3/14 08:00

祖雄2歲女初見印度人嚇到尖叫　他機會教育被讚「完美示範」

祖雄2歲女初見印度人嚇到尖叫　他機會教育被讚「完美示範」

19小時前

直擊／半個演藝圈都來了！　巫啟賢開唱「6大咖倒貼當嘉賓」1件事打破慣例

直擊／半個演藝圈都來了！　巫啟賢開唱「6大咖倒貼當嘉賓」1件事打破慣例

20小時前

直擊／李泳知真的瘦了！短裙秀逆天長腿　唱這首突摔麥全場尖叫

直擊／李泳知真的瘦了！短裙秀逆天長腿　唱這首突摔麥全場尖叫

19小時前

靠一首歌賺到一台BMW...袁惟仁突現身大螢幕　巫啟賢當場哭到破音

靠一首歌賺到一台BMW...袁惟仁突現身大螢幕　巫啟賢當場哭到破音

21小時前

開水小姐批「養生館消費李炳輝」！　店長親曝「24年暖心合約」真相

開水小姐批「養生館消費李炳輝」！　店長親曝「24年暖心合約」真相

10小時前

突唱〈Fiction〉台下疑惑為何唱別團歌　梁耀燮：我們就是BEAST！

突唱〈Fiction〉台下疑惑為何唱別團歌　梁耀燮：我們就是BEAST！

20小時前

劉品言情人節見「連晨翔捧花」等門　感動喊：謝謝不說出口的支持

劉品言情人節見「連晨翔捧花」等門　感動喊：謝謝不說出口的支持

19小時前

熱門影音

韓男主持人「突抓狂毆打女主播」　直播全播出..最後爆哭求原諒？

韓男主持人「突抓狂毆打女主播」　直播全播出..最後爆哭求原諒？
喬瑟夫神還原真人版魯夫　胡椒扮娜美「巨乳一直晃」

喬瑟夫神還原真人版魯夫　胡椒扮娜美「巨乳一直晃」
SJ D&E.VIVIZ一同抵台　粉絲擠爆小港機場！

SJ D&E.VIVIZ一同抵台　粉絲擠爆小港機場！
台版Jennie真的來了！　孫淑媚中空辣跳〈like JENNIE〉

台版Jennie真的來了！　孫淑媚中空辣跳〈like JENNIE〉
鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」

鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」
李泳知抵高雄直奔粉絲　停留10分鐘幫簽名！

李泳知抵高雄直奔粉絲　停留10分鐘幫簽名！
Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
白家綺.吳東諺終於要補辦婚禮！　結婚8年「伴娘跟花童都自己生」

白家綺.吳東諺終於要補辦婚禮！　結婚8年「伴娘跟花童都自己生」
朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉
啾啾Julia證實退出中信啦啦隊！　哽咽曝原因：不是因為懷孕

啾啾Julia證實退出中信啦啦隊！　哽咽曝原因：不是因為懷孕
韓國強打金倒永女裝唱跳成黑歷史　中文求饒：請下架！

韓國強打金倒永女裝唱跳成黑歷史　中文求饒：請下架！
aespa〈Rich Man〉一聽就洗腦　Giselle「變老妝」粉絲笑噴

aespa〈Rich Man〉一聽就洗腦　Giselle「變老妝」粉絲笑噴
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

韓國棒球選手「老婆場邊熱舞應援」 無奈苦笑..大喊：妳回座啦！

韓國棒球選手「老婆場邊熱舞應援」 無奈苦笑..大喊：妳回座啦！

南太鉉與女友「冰毒呈陽性反應」！ 警方擔心滅證申請拘捕令

南太鉉與女友「冰毒呈陽性反應」！ 警方擔心滅證申請拘捕令

華莎從觀眾席出場向粉絲索吻！　喊完「老婆～」笑罵：這些變態XD

華莎從觀眾席出場向粉絲索吻！　喊完「老婆～」笑罵：這些變態XD

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

文世潤來台灣大嗑燒餅油條　「好吃到哇哇叫」想在韓國開店

文世潤來台灣大嗑燒餅油條　「好吃到哇哇叫」想在韓國開店

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

看更多

【拒檢狠撞警車】毒駕男國道狂飆逃逸　南投警包抄驚險制伏

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前20

《食尚玩家》林莎濕身解放泳裝！　「包不住上圍」炸超兇事業線

22分鐘前0

為了初戀放棄當神父！7度獲獎影帝演「72歲送書人」竟被原著嫌棄

1小時前0

許莉廷罕見放閃！大方談AcQUA源少年林毓家　揭「分開跨年」原因

1小時前66

章子怡招牌尖臉消失！　「雙頰浮腫臉變圓」近況曝光網嚇壞

1小時前20

霍諾德徒手攀101！賈永捷曝秘辛「一個洞都不能鑽」前置作業大公開

2小時前50

子瑜提早回台！身邊「只見1位工作人員」　粉絲驚：回來參加活動？

2小時前30

影／劉宇寧杭州開唱「罕見脫了」　大方秀肌肉！帥氣兌現健身之約

2小時前62

周杰倫新專輯要來了！　突為1事情人節「大飆粗口」

2小時前0

李國毅升格人夫5年「至今仍沒辦婚禮」露面親揭原因！家人反應曝光

2小時前0

天王天后「造型大師」跨界歌壇！　揪「東方快車」助陣太狂

讀者迴響

熱門新聞

  1. 連孫儷女兒也跳過甘露寺！《甄嬛傳》鐵粉笑翻
    8小時前101
  2. 巫啟賢唱一半「黑衣債主突衝上台」他嚇到尖叫
    20小時前2819
  3. 劉亦菲斷開宋承憲零緋聞！狗仔崩潰跟拍8年認輸
    9小時前101
  4. 獨／楊千霈離婚1年多罕談前夫　親揭感情現況！　
    10小時前83
  5. 女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」
    3/14 08:002633
  6. 祖雄女兒初見印度人嚇到尖叫　他機會教育獲讚
    19小時前81
  7. 半個演藝圈都來了！　巫啟賢開唱「6大咖倒貼當嘉賓」
    20小時前4
  8. 直擊／李泳知真的瘦了！短裙秀逆天長腿
    19小時前63
  9. 袁惟仁突現身大螢幕　巫啟賢當場哭到破音　
    21小時前84
  10. 網紅批養生館消費李炳輝！24年暖心合約真相曝
    10小時前45
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合