李國毅升格人夫5年「至今仍沒辦婚禮」露面親揭原因！家人反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

李國毅在公視台語台新戲《小孩才做選擇》飾演高中老師，坦言準備角色時其實非常緊張「這次演老師，我反而覺得比演學生還緊張，因為老師是一個『不能失控』的人。」他觀察到老師最厲害的其實是情緒管理，因此刻意在表演上做減法，希望呈現一種「出事的時候，你會想找他」的感覺。

▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

李國毅在劇中與禾浩辰是一對同志愛侶，兩位人夫共演愛情戲，被問到另一半得知自己要演同性愛情的反應，李國毅表示「重點不是他喜歡誰，這個角色是個人就會有掙扎、會有愛，角色深度和故事性都很夠，對我們專業的另一半都不是問題！」

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，李國毅也大方稱讚禾浩辰很自然可愛「各種逗弄、調戲、觸摸，他都會臉紅。」禾浩辰害羞點頭，還笑說自己有時候會「反守為攻」，他透露「這輩子沒想過跨年時候和另一個男生裸睡。」兩人也透露「裸睡」並非劇本上的設定，李國毅笑言是「感覺來了」。

▲《小孩才做選擇》舉辦卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

禾浩辰表示兩人在角色設定上曾討論過「我們都喜歡彼此的肉體，喜歡黏在一起的感覺，所以戲裡大家可以期待一下。」談到自己印象最深的是一句對李國毅說的「讚讚讚！」被追問到底哪裡讚時，禾浩辰幽默回應「各方面都讚！」

▲李國毅結婚5年至今仍沒辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

而禾浩辰今日公開已經和老婆選擇在今年1月30日登記結婚，目前婚禮正在如火如荼準備中，身為婚姻前輩的李國毅則會在片場跟禾浩辰分享秘訣，但他也透露自己已經結婚5年，至今仍沒有辦婚禮，原因是「個性比較低調，也覺得很麻煩」，家人也都尊重小倆口的決定，他笑說「因為我比較任性啦」。