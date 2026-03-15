禾浩辰登記結婚了！升格人夫後首露面　連續「講錯3次日期」狂冒汗

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，他去年在聖誕前夕驚喜宣布求婚成功，同時發文寫下「SHE SAID YES」並附上下跪的甜蜜同框照，突如其來的聖誕節喜訊，讓大批粉絲和朋友們瞬間湧入留言區道賀。今（15）日他出席新戲記者會，也大方承認「已經登記結婚」的好消息。

▲李國毅、禾浩辰出席《小孩才做選擇》卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

禾浩辰今（15）日出席新戲《小孩才做選擇》發布記者會，與同劇演員李國毅、玨君、余杰恩、許莉廷一同現身。片中，他跟李國毅飾演一對男男情侶，對方原本不確定性向，但後來被他「掰彎」，兩人在劇裡有許多親密戲，還會用台語調情說道「讚讚讚」。

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▲李國毅、禾浩辰出席《小孩才做選擇》卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

雖然片中飾演同志，但禾浩辰私底下與吳品潔感情甜蜜，今日大方承認小倆口已經登記結婚，被問到哪一天登記時，他一臉驚恐說道「28號？23號？我記性不太好」，後續又疑惑表示「還是29號？」最後被經紀人提醒是「1月30號」，讓他忍不住狂冒汗，對著鏡頭跟老婆道歉。

▲禾浩辰出席《小孩才做選擇》卡司發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

講到結婚過程，禾浩辰與吳品潔穿著白色西裝，與幾個好友相約在戶政事務所見面，登記過後一群人就去吃飯，整個過程相當輕鬆、自在，他更透露兩人早在求婚前就已改口互叫「老公、老婆」，而今年過年也是兩人升格夫妻後第一次過春節，年夜飯由他跟媽媽煮菜，笑說「娶老婆是要來寵的」。

▲禾浩辰與吳品潔已登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）