許雅鈞遭爆私傳大S出殯照約女粉！　許聖梅點出「最大錯誤」：太單純

記者孟育民／台北報導

小S（徐熙娣）的丈夫許雅鈞日前遭爆料，將大S的出殯照片傳給大S的女粉絲，許雅鈞事後已發表聲明澄清，此外，微博上也流傳一張截圖，一名疑似女粉絲當事人的網友發出5點聲明，強調傳聞純屬捏造，請大家停止傳播不實訊。對此，許聖梅在節目中也談到此事，表達了自己的看法！

▲許聖梅談許雅鈞捲入的風波 。（圖／翻攝自YouTube／哏傳媒）

許雅鈞捲入桃色風波，該名網友表示，與許雅鈞的互動是以粉絲群組形式進行，內容僅限於支持大小S姊妹，從未私下聯繫或約見面，所謂「私下互動」或其他揣測皆屬捏造，是對正常粉絲交流的惡意曲解。她也強調，自己是大S多年的粉絲，希望大家停止傳播不實訊息，不要攻擊無辜粉絲或家屬，「請勿傳謠，請勿信謠，多一分理解，多一分尊重，謝謝大家。」

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▲小S、許雅鈞。（圖／翻攝自Facebook／小S）

對此，名嘴許聖梅在節目《危機女王》中分析，許雅鈞雖然出了不少力，若由工作人員協助與粉絲聯繫，或許較不容易引發外界聯想。她檢視雙方對話後認為，內容並非所謂搭訕或曖昧互動，也喊話許雅鈞：「其實你不要丟這個照片，就不會造成不必要的誤會。我們對喪家還是要寬容一點，大S過世大家都還在傷痛當中，許雅鈞是不是也是太單純。」