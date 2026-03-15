香蕉哥哥認結婚萌生引退念頭！　秘戀草莓姐姐「羞曝初次回憶」暖舉逼哭她

記者孟育民／台北報導

COS界至尊天后咪妃也是台灣首席重機女神，在「咪妃KIDS」PODCAST節目一周年此時，特別邀請到兒童界的巨星「香草CP」香蕉哥哥、草莓姐姐上節目。「香草CP」已結婚滿8年，育有一子，婚後生活幸福美滿，外界令人好奇談戀愛時YOYO家族沒有禁愛令？兩人異口同聲「沒有」，也首次透露兩人來電的第一次，他是因她「下節目鏡頭喊卡了還繼續跟小朋友聊天，真心喜歡小孩」、「會作曲好厲害」著迷，她則是因「很照顧人的前輩」、「發現兒童台節目很多歌都是他寫的，好好聽」，才華互相吸引。

▲咪妃訪問香蕉哥哥、草莓姐姐。（圖／咪妃KIDS提供）

有趣的是，兩人最難忘的是第一次牽手，香蕉回憶是發生在他車上，他緊張到不敢牽，怕被拒絕幸好最後有成功。但是草莓卻說，牽手時心裡想的是「蛤，就這樣…這是甚麼意思？是在一起了嗎？」講到此段，香蕉滿臉通紅。

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雖YOYO家族沒禁愛令，但「香草CP」爆笑說，卻差點因為走進婚姻，做好退隱的打算，香蕉說：「結婚後我們就變成叔叔、阿姨，已經不是哥哥姊姊了，怕家長不接受，我們還說好，如果不行了，就去做自己喜歡的事」。

▲香蕉哥哥、草莓姐姐分享戀愛秘辛。（圖／咪妃KIDS提供）

結婚快9年，在「咪妃KIDS」PODCAST上兩人宛如仍在熱戀，問如何維持？最感動對方的一點是什麼？草莓說，香蕉每一年都會親手寫卡片給她，很令她感動。甚至有一次，香蕉還和兒子小新偷偷排演等她回家、送她玫瑰的橋段，小新為了撩她的台詞，苦練了好久，讓她現在想起都想哭。香蕉也說很感謝草莓很讓他過自己想要的生活，尤其他很愛睡覺，早上需要早起送小孩，也從不麻煩他，還會帶他喜歡的咖啡回家。

▲兩人結婚至今恩愛。（圖／咪妃KIDS提供）