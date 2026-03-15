韓男偶像現身台北過情人節！甜蜜告白：你是我老婆

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣偶像INFINITE成員張東雨14日在台北CLAPPER STUDIO舉行《2026 JANG DONG WOO FAN PARTY : SUPER WHITE DAY》，以白色情人節為主題與 INSPIRIT（粉絲名稱） 見面。開場時他嘗試用中文與粉絲互動，原本想說「我喜歡你們」，卻一度說成「我想吃」，引來現場一陣爆笑。

▲▼INFINITE張東雨14日在台灣過情人節。（圖／RICHINING提供）



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活動以〈ROMEO〉與〈人生〉兩首歌揭開序幕，舞台結束後他先用中文向台下說「好久不見」，除了嘴甜告白粉絲，台下也教他說「你是我的女朋友」，他跟著練習後又自己補上一句「你是我的老婆」，馬上被主持人吐槽：「你根本都會啊！」

東雨睽違6年8個月推出個人迷你專輯，也回憶2025年7月來台時曾讓粉絲搶先聽新歌，「你們給了我滿滿的愛」。他也對台下說：「各位，我真的很久才回來，但你們也是我最常來的一個地方。」聊到來台行程時，他透露自己上台前吃了一顆刈包，前一晚還去夜市吃了冰火湯圓。

▲▼INFINITE張東雨送出超多禮物。（圖／RICHINING提供）



「WHITE Talk：東雨的告白」單元除了回顧他近期個人活動，還準備隨行杯、毛毯與行動電源等周邊抽送台北粉絲，連這次海報封面的紅色毛衣都要送，他邊介紹邊覺得怪，自己笑說「我不是來賣東西的喔，我是歌手！」東雨不但自己抽、自己念，甚至還親手送，光送禮橋段就近30分，誠意大爆發。

來到介紹情歌清單時，他清唱多首應景情歌的片段，更貼心準備中文歌曲〈情非得已〉送給台灣粉絲，後半段互動環節中，他下台走到觀眾席與粉絲近距離交流，並透過任務遊戲與觀眾互動。表演部分張東雨帶來包括〈Tik Tak Toe〉與專輯主打歌〈SWAY〉，最後在〈GOOD BOY〉與安可曲〈Nothing’s Over〉中結束整場活動，東雨最後再次向粉絲表達感謝之外，更約定一定會再來。