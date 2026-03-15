台北變成ONCE城市！TWICE大巨蛋開唱倒數　8大官方打卡地標超狂

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團TWICE迎接出道十週年，將世界巡迴《TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI》，於3月20日至22日連續三天在臺北大巨蛋盛大開唱。她們訪台倒數，主辦單位打造8大官方活動，包含國父紀念館站捷運閘門獻聲體驗、台北捷運專屬主題車廂、天空塔點燈應援、貓空纜車主題車廂、9首神曲打卡點舞蹈挑戰等，宣告TWICE十週年強勢席捲全台。

▲TWICE即將來台唱大巨蛋。（圖／Live Nation Taiwan提供）



主辦單位Live Nation Taiwan理想國15日正式宣布全面啟動TWICE台北城市行銷計畫，本次以「ONCE CITY MAP」為核心概念，首度集結8大官方限定活動，從交通系統、城市地標到大型打卡裝置全面佈局，將整座台北打造成前所未見的「ONCE CITY」，讓粉絲走到哪裡都能遇見TWICE。

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▲TWICE大巨蛋開唱倒數，8大官方活動公開。（圖／Live Nation Taiwan提供）

活動版圖橫跨華山（官方快閃店）與松山文創園區（官方周邊店）兩大期間限定周邊據點，另外結合台北捷運主題車廂、貓空纜車專屬車廂、國父紀念館站閘門獻聲體驗（嗶卡聲為TWICE全員親自獻聲）等沉浸式朝聖行程，更於連線9大大台北地標，結合演唱會經典曲打造「9大神曲」舞蹈打卡點，邀請粉絲一起大跳TWICE舞蹈挑戰。

同時也將於下週演出場地臺北大巨蛋設置限定拍照場佈，還有新地標天空塔點燈應援，宣告TWICE十週年強勢席捲全台，打造K-POP史上最盛大的台北城市級應援行動。

華山限時POP-UP快閃店

期間限定快閃品項及特典，打造裝置打卡區

日期：2026.3.14 – 23

地點：華山1914文化創意產業園區中4A館

時間：11AM-9PM

松山文創園區巡迴專屬周邊店

期間限定巡迴品項及特典，打造裝置打卡區

日期：2026.3.20 – 22

地點：松山文創園區 4號及5號倉庫

時間：10AM-10PM (3月22日至7PM)

台北捷運專屬主題車廂

沈浸式朝聖，搭上板南線一路到大巨蛋

日期：2026.3.16 – 4.15

國父紀念館站捷運閘門獻聲體驗

K-POP破天荒，全員親自獻聲TWICE嗶卡聲

日期：2026.3.20 – 22

大巨蛋限定打卡點

從場館周圍到360度舞台，完美制霸大巨蛋

日期：2026.3.20 – 22

天空塔點燈應援

首組K-POP藝人登台北新地標

日期：2026.3.20 – 22

時間：5PM~10PM

貓空纜車主題車廂

遠眺大台北有TWICE陪著你

日期：2026.3.16 – 4.15

九首神曲打卡點舞蹈挑戰

一起大跳！精選9大神曲，特製巨型歌名地標，隨機舞蹈挑戰開始

日期：2026.3.16 - 3.22

地點：西門町彩虹步道〈What is Love?〉、大稻埕五號碼頭〈TT〉、大安森林公園〈I CAN’T STOP ME〉、松山車站〈FANCY〉、市府市民廣場〈Feel Special〉、花博公園〈Strategy〉、貓空纜車〈The Feels〉、南港車站／南興公園〈ONE SPARK〉、新北投車站〈THIS IS FOR〉