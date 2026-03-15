少時蒂芬妮婚後幸福現身！　羞認「殺青後有好感」：擔心見不到他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女子天團少女時代成員蒂芬妮（Tiffany）與演員卞耀漢因合作戲劇《逆貧大叔》結緣，戲劇殺青後感情昇華成戀人，並於2月登記結婚成為夫妻。她近日首度露面，談到與另一半的羅曼史，在拍攝殺青後就覺得卞耀漢是不錯的人，甚至擔心之後會不會沒機會見面，沒想到，老公主動聯絡順利牽上線。

▲少時蒂芬妮婚後幸福現身表示「我很幸福」。（圖／翻攝自YouTube）

蒂芬妮近日出演廚師金風的節目，首度談及她與老公卞耀漢認識的細節，「拍攝完戲劇《逆貧大叔》後，就覺得他是個非常好的人，如果有可以一直見面的機會就好了，但因為他是很專業的演員，我也很擔心是不是之後就見不到了。」罕見在鏡頭前聊起老公，她揚起幸福笑容。

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▲▼少時蒂芬妮戲劇殺青後，就覺得卞耀漢是個很好的人，還想繼續跟對方見面。（圖／翻攝自YouTube）



心中雖有想要見面的想法，但蒂芬妮並未先聯絡，她害羞表示：「他是個很有領導能力的人。」透露是卞耀漢主動提出邀約。兩人不論是工作、電影、時尚方面都有相似的觀點，更重要的是彼此尊重為對方應援，她臉紅回答：「我很幸福。」

蒂芬妮散發著幸福的粉紅泡泡，連金風都直呼「看得出來（很幸福）」，她不好意思地回答「真的有很多人給予祝福，謝謝大家。」不僅如此，在主持人猶豫不敢聊卞耀漢時，她更大方地表示「都可以聊，總要有一次好好地釐清聊一下，畢竟聊到了《逆貧大叔》！」反應超害羞，也讓粉絲欣慰「夫妻倆很登對」、「一定要幸福」。