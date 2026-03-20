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3月20日星座運勢／巨蟹達成重要階段，處女一心一意玩浪漫

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：排除一切誤會

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感情：心事和朋友聊

財運：切莫要求完美

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：牡羊

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：平靜處理急事

感情：迅速墜入愛河

財運：收到額外禮物

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：魔羯

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：事業稱霸一方

感情：拉近彼此距離

財運：提高投資效益

幸運色：紅色

貴人：雙魚

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：熱愛創業有成

感情：平淡就是幸福

財運：及時調整策略

幸運色：黃色

貴人：天秤

小人：處女

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：持續改進創新

感情：找到彼此的愛

財運：保持財務平衡

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：天秤

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：工作運勢高漲

感情：一心一意浪漫

財運：加強資產管理

幸運色：灰色

貴人：獅子

小人：金牛

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：工作氣氛濃烈

感情：達成重要階段

財運：熟悉金融市場

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：射手

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：積極找到方法

感情：理想溝通互動

財運：把握公司盈利

幸運色：黑色

貴人：處女

小人：雙子

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：才華洋溢順遂

感情：遇到心儀對象

財運：把握市場低點

幸運色：大紅色

貴人：牡羊

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：擔任領導角色

感情：誠實方為上策

財運：積極發掘機會

幸運色：銀色

貴人：射手

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：重視信用承諾

感情：單身者桃花多

財運：休息再次出發

幸運色：棕色

貴人：魔羯

小人：獅子

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：自製能力不錯

感情：調整個人心態

財運：把握市場機會

幸運色：橙色

貴人：金牛

小人：天蠍

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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