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3月19日星座運勢／獅子座大膽擴展新業務，水瓶職場人氣爆棚

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：職場人氣增加

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感情：珍視眼前愛人

財運：避免股票虧損

幸運色：綠色

貴人：雙魚

小人：處女

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：合群互助合作

感情：說話更有趣味

財運：可以安心投資

幸運色：咖啡色

貴人：獅子

小人：天秤

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：能力超群出眾

感情：感激生命有他

財運：提高獲利盈利

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：虛心檢討改進

感情：願意為他付出

財運：資金穩定成長

幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：雙魚

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：找到工作樂趣

感情：約會盡興快樂

財運：看準投資行情

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

處女座 Virgo ♍

工作：真誠用心對待

感情：愛情貴人運強

財運：投資理財機靈

幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：獅子

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：凡事親力親為

感情：充滿陽光歡笑

財運：合理配置資產

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：水瓶

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：獲得專業認證

感情：有不錯的邂逅

財運：正確消息情報

幸運色：棕色

貴人：處女

小人：金牛

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：獲得專利版權

感情：製造約會樂趣

財運：提高理財技能

幸運色：亮紅色

貴人：天蠍

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：虛心耐心聽教

感情：從傾慕轉相戀

財運：偏財運頗為旺

幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：射手

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：擴展新的業務

感情：留住感動回憶

財運：掌握未來趨勢

幸運色：紫色

貴人：射手

小人：雙子

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：建立良好合作

感情：用心打扮自己

財運：投資等待時機

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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