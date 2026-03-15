《延禧》番外女星酸同行又被抓包說謊！　網諷：反正有打工人背鍋

記者蔡宜芳／綜合報導

女星王鶴潤近日陷入輿論風波，因在微博評論另一名女星王玉雯古裝「又腫又蠢」，掀起議論。雖其工作室澄清是員工誤操作，且王鶴潤道歉時IP位置顯示在西藏，但15日卻被抓包隔日下午就現身上海，引發網友的猜疑。

▲王鶴潤公開酸王玉雯一事引發網友熱議。（圖／翻攝自微博／王鶴潤rain、王玉雯Uvin）

王鶴潤在12日晚間，用自己的帳號公開毒舌評價王玉雯，直指對方的古裝版型「又腫又蠢」，隨即引發熱議。隨後，王鶴潤工作室火速發表聲明，解釋說是「工作人員做的」，王鶴潤本人也轉發微博表達歉意。當時多數網友選擇相信她，主因是她的節目搭檔於前一日才發過合照，且王鶴潤凌晨發文道歉時，IP確實顯示在「西藏」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王鶴潤的毒舌評論IP顯示在上海，而道歉文IP則在西藏。（圖／翻攝自微博）

然而，事態在隔日出現驚人反轉。王鶴潤在13日下午3點多，現身上海出席品牌活動，但八卦博主指出，最早從拉薩飛往上海的飛機，要下午3點45分才降落，王鶴潤若凌晨真的在西藏，根本趕不上上海的活動。博主更假設她轉飛周邊的杭州或寧波，但對比落地時間後，發現再趕往上海會場依然來不及，質疑她當時人根本不在西藏。

▲王鶴潤道歉完的當天下午就現身上海，被質疑說謊。（圖／翻攝自微博）

博主指出，上海航線密集且方便，「很少有人不直飛上海而是轉機」，認為王鶴潤在航班和IP紀錄上「大概率有所隱瞞」。對此，網友紛紛留言表示「當晚有人拿西藏IP作證這事我也沒信 ，IP又不是不可以改」、「反正最後都有工作人員背鍋」、「發的是評論，沒法拿手滑洗，只能打工人背鍋了，結果又出來自己打臉，那還能說什麼」。