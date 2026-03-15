《逆愛》田栩寧好友「認同居變豬隊友」？　粉絲急求證陷羅生門

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸BL夯劇《逆愛》的主角田栩寧，在14日被網紅「九成美」爆料劈腿生子等醜聞，隨後，其工作室嚴正否認並喊告。怎料，疑似田栩寧一位開餐廳的好友，竟在稍早發文直接向九成美喊話，讓網友看傻眼，粉絲也直接去向本人求證。

▲田栩寧被九成美爆料劈腿。（圖／翻攝自田栩寧微博、九成美抖音）

田栩寧的好友表示，九成美初到杭州時沒地方住，是住在田栩寧的家，「一次次為了搞直播和維護大哥，一次次冬天把雷子（田栩寧）趕出家門。」當時田栩寧經濟拮据，曾心酸感嘆「要是自己有能力，才不會被人看不起」，苦熬多年終於出頭，好友也直言：「當時妳的很多行為，我們也只覺得妳是任性胡鬧的女孩，而且為了賺錢！怎麼都不嗑磣！」

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田栩寧的友人說，原本以為雙方已有「比較好的收場結局」，如今九成美又出來爆料，他不解女方的動機為何，「不知道妳是否現在又遇到了什麼困難？」喊話女方，既然如今各自發展都不錯，就別再互相糾纏。

▲▼網友瘋傳疑為田栩寧好友的貼文。（圖／翻攝自微博）

對此，有網友傻眼表示「他還沒承認耶」、「這兄弟是好是壞」，也有人認為可能是平台的AI對話功能或帳號被盜。而粉絲則直接到本尊的餐廳求證，對方表示完全不知情，也沒有登錄過帳號，整件事情陷入羅生門。

▲田栩寧工作室在14日表示將採取法律行動。（圖／翻攝自微博／田栩寧工作室）