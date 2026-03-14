直擊／李泳知真的瘦了！短裙秀逆天長腿　唱這首突摔麥全場尖叫

記者吳睿慈／高雄報導

韓星李泳知雖是饒舌歌手出身，但綜藝感過人，參演節目《Biong Biong地球娛樂室》展現隨和一面，獲得廣大觀眾喜愛。她連續2年參加高雄櫻花季，14日壓軸現身，親切以台語「打給厚」打招呼，並帶來2月底剛推出的熱騰騰新單曲〈Robot〉開場。

▲▼李泳知比去年瘦了。（圖／讀者提供）



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李泳知穿著貼身白色上衣、褐色短裙，裙子襯托出纖細逆天長腿，比起去年，今年顯得更瘦，甫出場就用「非常棒」、「水啦」等中文、台語互動，她在唱完〈Small Girl〉後，還與粉絲分享：「我超喜歡『水啦』這個字，水啦水啦水啦！」很直接的表達方式令全場笑出來。

▲李泳知賣力唱跳。（圖／讀者提供）



抒情歌環節結束後，李泳知正式展現饒舌實力，一連串快嘴飆唱〈Fraktsiya〉、〈DNA〉、〈BLUE CHECK〉到〈WE〉全都有，萬名觀眾陷入她的反轉魅力，最後帶來〈SMOKE〉時，她賣力地唱到全身濕，最後霸氣地丟掉麥克風，氣氛來到最高潮。

▲李泳知約定明年繼續唱。（圖／讀者提供）



台下氣氛超嗨，她詢問「你們有人不認識我嗎？」觀眾回答「認識」，她驚訝表示「那我是不是應該來這裡住」，又是一陣尖叫聲，最後她帶來嗨歌〈Fighting〉，並表示「我明年也可以來嗎？約定！」許願再來唱一次。