直擊／半個演藝圈都來了！　巫啟賢開唱「台下全是大咖」1件事打破慣例

記者蔡琛儀／台北報導

63歲資深唱將巫啟賢睽違12年，今（14日）在台北流行音樂中心開唱，出道年的他，不僅愛打高爾夫球，也是教會成員，因此在圈內人緣極佳，今晚現身北流看他演出的藝人眾多，星光熠熠，巫啟賢更驕傲表示：「我打破一個慣例，明星看演唱會都會弄一個區免費來看，這次我的演唱會，我們的明星，自己買票的來了40位！」

▲▼巫啟賢今晚開唱。（圖／記者林敬旻攝）

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今天到場的包括張小燕、白冰冰、王偉忠、張清芳、包偉銘、劉依純、曾國城、聶雲、于冠華、方文琳、裘海正、小禎、佩甄、姚元浩、康茵茵、成語蕎、翁滋蔓、房思瑜、唐從聖、姚元浩、民雄、蔣雅淇、伊正、王靜瑩、朱延平、楊麗菁等人全都到場。白冰冰聽到巫啟賢唱完描述親子之情的歌曲〈叫阮的名〉，更是忍不住落淚；張小燕聽到〈太傻〉更是興奮直呼：「就是要聽這首歌！」

曾國城、聶雲、于冠華、唐從聖、姚元浩、民雄除了到場力挺，還上台擔任嘉賓，六人台上大唱〈跟著感覺走〉、〈聽海〉等熱門金曲，全場觀眾嗨到站起來跟著音樂搖擺，作為巫啟賢高爾夫球友，曾國城幽默說巫啟賢「六十而耳背，後年就領敬老卡」，不忘喊話：「希望我們打（高爾夫球）到老，打到死，這是我第一次看他演唱會，真的很棒！」

▲▼曾國城、聶雲、于冠華、唐從聖、姚元浩、民雄登台當嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

七人會前受訪，巫啟賢表示其實本來沒有嘉賓安排，但曾國城帶頭買票，讓他超感動，決定讓好友們上台合唱，曾國城則說嘉賓資格是自己爭取來的，「我們6個剛好有空，喬了半個月才成功」，唐從聖笑說：「我們要有票才可以來唱。」聶雲更當場拿出門票為證。

不過于冠華表示這次當嘉賓沒有酬勞，聶雲和曾國城一聽直接起身作勢要走人，巫啟賢連忙喊：「有消夜！」被虧眾人是倒貼開唱，讓巫啟賢笑說是事實，于冠華打趣說「越想越難過。」七人頻頻鬥嘴，足見好交情。





▲▼巫啟賢台下觀眾眾星雲集。（圖／讀者提供）