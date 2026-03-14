祖雄2歲女初見印度人嚇到尖叫　他機會教育被讚「完美示範」

記者蔡宜芳／綜合報導

馬來西亞男星祖雄在2023年與烏克蘭女星佳娜結婚，育有一個女兒內內、兒子季季。他13日在社群分享女兒因第一次見到印度人，嚇得大尖叫，他也藉機進行機會教育，可愛互動融化大票網友。

▲祖雄、佳娜育有一女一子。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

祖雄透露，自己日前帶內內去遊樂園，女兒在現場看到了一個印度的小朋友，由於是第一次見到印度人，內內的反應相當激烈、嚇到直接尖叫，接著便緊緊抱著爸爸不放。對此，祖雄溫柔地引導，告訴愛女說：「印度人是很可愛的，他只是皮膚顏色跟我們不一樣。」

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▲祖雄的女兒因第一次見到印度人而受到驚嚇。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

接著，祖雄也問內內說：「你有發現爸爸、媽媽也不一樣嗎？」內內認真思考後點點頭，指出媽媽佳娜的眼睛是綠色的、爸爸則是黑色的。當祖雄進一步追問「那妳知道妳是什麼人嗎」，內內竟天真地回答：「我是戴芮蒳。」讓祖雄爆笑直說：「爸爸在介紹種族，內內在自我介紹。」

▲內內的回答校翻眾人。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

祖雄感嘆說，小孩的世界真的很單純，「慢慢長大，她就會知道，這個世界有很多不同的人，但其實都一樣可愛。」而祖雄的貼文也引網友紛紛讚說「完美的示範家庭教育」、「好喜歡這樣的方式！小孩沒有先入為主的想法，只需要清楚的解釋」、「認清自己的身份很重要，這教育方式也很棒」。