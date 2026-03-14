突唱〈Fiction〉台下疑惑為何唱別團歌　梁耀燮：我們就是BEAST！

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣團體Highlight於14日首度登上高雄櫻花季，4人於晚間8點45分上台，穿著灰色系帥氣牛仔裝，第一首歌以節奏強勁的〈Chains〉揭開序幕，成員預熱呼喊「What’t up」，全場氣氛嗨爆。有趣的是，他們在唱到過去BEAST時期歌曲的時候，台下真的有觀眾疑惑「為何唱別團的歌」，梁耀燮幽默回答「我們就是BEAST」，插曲意外逗笑歌迷。

▲Highlight親切用中文打招呼。（圖／讀者提供）



Highlight二度來到高雄開唱，隊長斗俊先帶領成員們打招呼，並親切說著：「真的來了很多人，大家過得好嗎？」耀燮嘴甜講著「我好想大家」，起光也接著表示「好想念大家，大家想我們嗎？有想我嗎，有多想就叫多大聲」，歌迷的歡呼聲幾乎衝破天空。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台下真的有觀眾疑惑「為何唱別人的歌」，梁耀燮幽默回答「我們就是BEAST」。（圖／讀者提供）

連續唱到經典夯歌〈Fiction〉、〈Shock〉，現場萬名歌迷開心到一起唱，起光也大讚：「在這樣溫暖的天氣見到大家很開心，每次來高雄都獲得很多愛，非常很開心，回去韓國都帶著滿滿幸福感回去。」過去孫東雲曾表示「想住高雄」，耀燮問他「跟這麼美麗的觀眾在一起度過美好時光，應該又更堅定想留在這裡了吧？」孫東雲堅定：「100倍更想了！」

起光14日早上更趁空逛了駁二，還晨跑一下，他分享：「高雄天氣讓我覺得很幸福，我還去跑了一下，覺得非常幸福。」而他們日前成功拿回BEAST商標權，帶來多首BEAST時期的夯曲，但他們已經以Highlight活動多年，觀眾席甚至有人疑惑「為什麼唱別人的歌」，耀燮幽默表示：「可能有人會疑惑『BEAST是不是他們』，對的，就是我們！」

▲尹斗俊劇透之後還會再來。（圖／讀者提供）



4人相隔2年來到高雄，不忘透過中文與歌迷溝通，異口同聲邊喊「非常開心見到大家」、「水啦」，逗笑歌迷。來到最後環節，他們捨不得結束，「雖然台灣離韓國很近，但這麼快結束，我們也覺得可惜」，斗俊則大劇透：「我們不久後會再跟大家見面，可能不一定是高雄，但應該是某個城市吧，希望大家來看我們。」話鋒一轉，他驚呼：「這好像還不能公開是秘密，請你們忘記，我就說這了，你們自己知道了吼。」最後送上〈Beautiful Night〉圓滿結束舞台。