直擊／巫啟賢唱一半「黑衣債主突衝上台」！背後突襲...他嚇到尖叫

記者蔡琛儀／台北報導

63歲金曲歌王巫啟賢睽違12年，今（14日）首度在台北流行音樂中心開唱，唱完〈思念誰〉後，突然有名全身黑色勁裝的女子衝上台，從背後熊抱巫啟賢，讓他又驚又喜，嚇到頻頻尖叫，原來這名女子是巫啟賢26歲的大女兒巫詠歡，正在美國留學的巫詠歡秘密跑回台灣，給老爸驚喜。

▲巫啟賢今晚開唱。（圖／記者林敬旻攝）

巫詠歡過去也曾以歌手身份出道、參加歌唱節目，遺傳到爸爸的音樂基因，她看到驚訝到說不出話的老爸，忍不住虧：「你怎麼沒有哭一下？」巫啟賢笑說：「爸爸今天已經哭了很多次了。」

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巫詠歡又幽默說：「還是你覺得，我為什麼花這麼多錢提早回來？」巫啟賢則開玩笑說：「你回來給我驚喜，不要驚嚇我，因為我女兒每次回來都說：『爸爸我回來了，沒錢了。』所以我很怕，謝謝你囉！」

▲▼巫啟賢大女兒巫詠歡驚喜登台。（圖／卡司娛樂提供）

巫啟賢小女兒這次沒有一起登台，巫詠歡解釋：「妹妹我跟她的春假放不同禮拜，這次只有我可以回來，想跟你說，你是我們的驕傲，我們以你為榮，我們愛你！」讓巫啟賢開心到不斷親吻女兒的額頭和臉頰，女兒下台後，他難掩喜悅說：「這個驚喜有代價，因為最近打仗機票很貴。」全場立刻笑成一片，既溫馨又趣味。