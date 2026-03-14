Andy飛泰國獨旅考慮定居　吐真實心聲：感覺快死掉了

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Andy和家寧在分手後因帳本問題多次隔空交戰，男方昨（13）日在頻道上傳一支名為「我想定居在這？低物價、超好玩，根本退休天堂」的影片，分享自己日前到清邁獨旅的真實心聲。

▲Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片中，Andy透露他原本預訂了清邁叢林飛躍的行程，沒想到卻遭遇超雷的放鳥插曲，當天他一早辦完退房手續，在飯店大廳等上午11點的接駁車，結果苦等到11點19分都沒人現身。過程中他從11點就開始不斷聯繫客服，卻始終苦無結果，最後只好取消。不過，Andy立刻轉換心情，他隨後坐上一輛陌生人的車，並對著鏡頭笑說自己還是不死心，火速改訂了大象之旅，準備與動物們來場超近距離接觸。

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▲Andy到清邁獨旅。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

除了臨時更改的大象探險，Andy這趟清邁之旅可說是行程滿檔，他不但報名了泰拳體驗課、感受特殊的按摩療法，還嘗試了當地的泰式舞蹈。其中，在高空體驗滑翔翼的過程中，更讓他忍不住對著鏡頭驚呼：「我感覺我快死掉了！」最後，Andy感性地分享，從一下飛機感受到清邁的放鬆感，大家都有各自的生活步調。他更大讚清邁不但天氣好，沒有大都市的壓迫感，卻又保有生活便利性，讓他忍不住直言：「這邊是一個很適合發呆的地方。」