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Nichkhun遭私生飯尾隨30分！　「還做肢體攻擊」他嚇到坐警車回家

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團2PM的成員Nichkhun是中泰混血兒，擁有帥氣外型。他14日揭露自己遭私生飯（侵害藝人私生活的粉絲）跟蹤長達30分鐘，對方不僅用中文叫囂謾罵，還做出肢體攻擊，讓他被迫求助警局，並強硬表示將採取法律行動。

▲▼Nichkhun遭私生飯尾隨30分「還做肢體攻擊」。（圖／翻攝自Instagram／khunsta0624）

▲Nichkhun是2PM的一員。（圖／翻攝自Instagram／khunsta0624）

Nichkhun透露，前一晚散步時，自己遭一名「粉絲」貼身跟蹤將近30分鐘，對方全程用中文對他大聲叫喊和咒罵，「我沒辦法回家，因為我不想把那個人引到家裡。所以我走到附近的警察局，請警察阻止她繼續跟著我。」由於擔心對方在原處埋伏再次跟蹤，他最後是坐著警車回家的。

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▲▼Nichkhun遭私生飯尾隨30分「還做肢體攻擊」。（圖／翻攝自Instagram／khunsta0624）

▲Nichkhun透露自己遭私生飯跟蹤。（圖／翻攝自Instagram／khunsta0624）

對此，Nichkhun也展現了前所未有的強硬態度，強調自己一定會提告，「你還對我進行了肢體攻擊，所以別以為我會因為『我是誰』就不採取任何行動，這是對我隱私和身心健康的嚴重侵犯。」他也表示，自己已掌握了對方的長相、學籍等資訊，怒下最後通牒說：「永遠別再回到這裡，也永遠不要再出現在我的任何活動中。」

▲▼Nichkhun遭私生飯尾隨30分「還做肢體攻擊」。（圖／翻攝自Instagram／khunsta0624）

▲Nichkhun發文警告對方。（圖／翻攝自Instagram／khunsta0624）

【Nichkhun社群全文】

昨晚當我在家附近散步時，我被一個自稱是粉絲的人騷擾並跟蹤。這個人跟了我將近 30 分鐘，幾乎就走在我旁邊，氣勢洶洶地用中文對我大聲叫喊和咒罵。我沒辦法回家，因為我不想把那個人引到家裡。所以我走到附近的警察局，請警察阻止她繼續跟著我。最後我是由警車護送回家的，因為我擔心她會在那裡等著並再次開始跟蹤我。

我知道你是誰，我也會提出起訴。你還對我進行了肢體攻擊，所以別以為我會因為「我是誰」就不採取任何行動。這是對我隱私和身心健康的嚴重侵犯。我知道你長什麼樣子，也知道你在韓國哪裡上學。永遠別再回到這裡，也永遠不要再出現在我的任何活動中。我知道大多數真心愛我的粉絲都了解我重視隱私，並讓我能在這個世界上僅僅作為一個普通人存在，而對於那些不這樣做的人，我不認為你是我的粉絲。我知道我寫這些是因為我很憤怒，但這必須說出來。永遠別再回來，否則後果自負。

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私生飯2PMNichkhun

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